Ligue 1 : Mathieu Bodmer quitte l'OGC Nice

Mathieu Bodmer ne fait plus partie de l'effectif de l'OGC Nice. L’expérimenté milieu de terrain de 34 ans a rompu son contrat, d'un commun accord avec le club azuréen actuellement leader de la Ligue 1. Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer est libre de s'engager à 6 mois de la fin de son bail.

L'histoire entre l'OGC Nice et Mathieu Bodmer est terminée. Le doyen de l'effectif niçois quitte la Côte d'Azur alors que son contrat courrait jusqu'au mois de juin. Après deux saisons et demi en rouge et noir, l'ancien milieu du Paris Saint-Germain, de Lille et de Lyon a résilié son bail avec le Gym, d'un commun accord selon le site officiel du club.

Milieu de terrain polyvalent (Claude Puel l'avait utilisé comme défenseur avant que Lucien Favre ne le fasse jouer devant la défense), Bodmer a disputé 80 matches en Ligue 1 avec Nice (5 buts) et regoûté à la coupe d'Europe l'automne dernier en disputant quelques rencontre d'Europa League lui qui compte le plus de matches européens dans l'équipe (devant Balotelli et Dante).

🔄 L'@ogcnice et @BODMERmathieu ont d'1 commun accord mis un terme à leur collaboration.



Bonne continuation !

Recruté par Claude Puel

Arrivé à Nice à l'été 2013, l'ancien numéro 24 a rejoint "son" entraîneur : Claude Puel qui l'a dirigé à Lille et à Lyon. Bodmer a été un cadre de l'équipe jusqu'en mai dernier mais a vu son temps de jeu se raréfier depuis l'arrivée du technicien suisse et d'une concurrence toujours plus importante au milieu de terrain.

L'OGC Nice se sépare donc d'un joueur d'expérience, en fin de carrière qui laissera un bon souvenir au club. Les amoureux du ballon regretteront sans doute sa technique : un régal comme l'ont dernièrement souligné Lucien Favre et Dante. Début janvier dans une interview au journal Ouest-France, Bodmer déclarait son envie de retrouver le Stade Malherbe de Caen son club formateur. Mais le club normand n'ayant pas donné suite, l'ancien capitaine du Gym est libre de s'engager où il veut.