Mercato : accord entre Lyon et Fenerbahçe pour Mathieu Valbuena

Un "accord de principe" a été conclu entre l'équipe turque de Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais en vue du transfert de l'international Mathieu Valbuena, a annoncé lundi le club turc.

L'histoire entre Petit Vélo et l'OL est (quasi) terminée. A 32 ans, Mathieu Valbuena va s'engager avec Fenerbahçe. "Notre club est parvenu à un accord de principe" en vue d'un transfert du milieu offensif français, qui joue depuis août 2015 à l'OL, a annoncé le club turc dans un communiqué publié sur son site.

"Un contrat sera signé avec Mathieu Valbuena après l'ouverture de la saison des transferts", ajoute le texte.

MATHIEU VALBUENA İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI | https://t.co/ev2HmCDfea pic.twitter.com/YIeOjHBOF5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2017

Examens mardi matin

Le contrat avec l'OL de Mathieu Valbuena, qui a marqué 10 buts cette saison, son record, arrive à expiration dans un an. Mais le plus gros salaire du club - environ six millions d'euros annuels - devrait donc partir plus tôt que prévu.

Selon l'agence privée Dogan, il devrait atterrir à Istanbul ce lundi après-midi et se soumettre à des contrôles de santé dès mardi matin. Dans la matinée, l'ancien milieu de l'OL avait posté cette photo sur Twitter avec ce message : "Départ pour Istanbul...".

Départ pour Istanbul ... 👉🏼 🇹🇷 pic.twitter.com/CdQ02TJNqN — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) June 12, 2017

Adieu les Bleus ?

Non sélectionné avec l'équipe de France pour l'Euro 2016, Valbuena a vu sa saison plombée par la tentative de chantage à la sextape dont il a été victime, ainsi que par des soucis physiques

Retenu pour disputer la Coupe du monde 2010, l'Euro 2012 et la Coupe du monde 2014, il semble faire une croix sur le Mondial 2018 en signant dans cette équipe moins exposée médiatiquement notamment aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps.