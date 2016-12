Ligue 1 - Maxime ne "peut qu'être heureux" de jouer à l'Olympique de Marseille

Ils sont rares les joueurs formés à l'Olympique de Marseille et à réussir à s'imposer au club. Maxime Lopez, tout juste 19 ans, a tout pour devenir l'exception qui confirme la règle.

Alors que l'Olympique de Marseille s'apprête à disputer à Bastia son dernier match avant la trêve de Noël ce mercredi, un garçon crève l'écran depuis que Rudi Garcia l'a propulsé dans son "onze titulaire" : le jeune milieu de terrain Maxime Lopez. Il vient de fêter ses 19 ans, le 04 décembre. Mais surtout, s'il n'affiche que 11 matchs de Ligue 1 au compteur, le joueur formé au Burel FC s'est déjà rendu indispensable à l'OM.

🎙I @lopezmaxime1 : « Je n'oublie pas d'où je viens. Je reviens régulièrement voir mon ancien club ou mes ex coéquipiers. » #SCBOM — Olympique Marseille (@OM_Officiel) December 20, 2016

Sous contrat jusqu'en 2019

Face aux micros et aux caméras, c'est un Maxime Lopez humble et simple qui se présente. Humble devant ses performances. Et facile, comme il est à l'aise sur le terrain.

"J'ai fait neuf matchs à peine, c'est un peu tôt pour parler de réussite. Je ne m'emballe pas. Le foot est un éternel recommencement. Il faut travailler dur". Maxime Lopez

À la base c'était à l'OM de faire progresser Maxime Lopez mais au final c'est l'inverse...

Ce minot est incroyable — Arrowgance ⚪🔵 (@Arrowgance_) December 13, 2016

S'il a fluidifié le jeu marseillais, et marqué les esprits par le nombre incalculable de ballons qu'il touche à chacune de ses sorties, le jeune milieu de terrain commence aussi à gonfler ses statistiques ; il a ainsi débloqué son compteur buts, avec une première réalisation sur l'ouverture du score lors du succès (2-1) à Dijon. Face à Lille encore, le week-end dernier, il s'illustre avec un caviar, un amour de passe déposée pour Bafé Gomis sur le premier but marseillais.

"Quand on a 19 ans, qu'on joue à l'OM, qu'on est né à Marseille, on ne peut être qu'heureux. Étant né ici, c'était mon rêve de gosse."

Premier but en Ligue 1 !! Merci frero pour le cadeau @FlorianThauvin ! Felicitations a toutes l'equipe pour ce gros match 💪💪⚽️😍 #TeamOM pic.twitter.com/j3UQRH5tSx — Maxime Lopez (@lopezmaxime1) December 10, 2016

Petit gabarit. 1m67 seulement. Mais déjà un sacré caractère. Ce n'est pas le style à tomber pour un rien. Il pourrait abuser de cette "faiblesse" pour user ses adversaires, chercher en permanence les coups francs. Il préfère ne faire parler que sa technique. Et n'a jamais peur d'aller au charbon, quelle que soit la taille, voire la corpulence de son adversaire direct.

"Je me suis bien formé en CFA. J'ai appris à aller un peu plus au combat. La CFA dans le Sud... ça envoie ! Je savais que la Ligue 1 était plus technique mais je n'appréhendais pas du tout le niveau".

Son modèle ? Evidemment, Iniesta. Le milieu de terrain du FC Barcelone. À 32 ans, l'international espagnol est la référence mondiale à son poste. Mais surtout, les similitudes sautent aux yeux. Dans l'approche du jeu, dans la priorité donnée à la vision et à la technique mais aussi, forcément, dans le gabarit : Iniesta culmine à ... 1m71. Sa taille n'a jamais été un handicap. Il ne reste plus qu'à souhaiter à Maxime Lopez une carrière aussi brillante que celle de son modèle.