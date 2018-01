Saint-Étienne, France

Dominer sans marquer, cela ne sert à rien. En voilà encore la preuve et de quoi, de nouveau, faire mal à la tête d'un groupe qui aurait bien eu besoin d'aller chercher une victoire à l'extérieur. Et sincèrement, si les Toulousains avaient remporté ce match, personne n'aurait trouvé à y redire.

A la mi-temps, le TFC avait trouvé six fois le cadre. A chaque fois, les joueurs ont butté sur un portier stéphanois, Jessy Moulins, des grands soirs. Pendant ces 44 premières minutes de match, à l'inverse, Saint-Etienne n'avait jamais vraiment inquiété Alban Lafon. Jamais cadré. Jusqu'à la 45eme minute et ce pénalty.

Faute d'inatention des Toulousains, Andy Delort tente de rattraper le coup en défense, il se jette dans sa surface derrière un Stéphanois. Pénalty. Saint-Etienne ouvre le score contre le court du jeu par son buteur slovène Robert Beric. La deuxième période sera du même acabit. Domination et action en faveur de Toulouse. Et but pour Saint-Etienne à la 86eme du Sénégalais Diousse. Quand ça veut pas, ça veut pas.

C'était peut-être le meilleur match du @ToulouseFC et pourtant les toulousains s'inclinent 2-0 à Saint-Etienne. #frustrationpic.twitter.com/gInFpGmEU6 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 14, 2018

La poisse poursuit le TFC

Comment peut-on dominer de cette manière un match et le perdre 2 à 0. "Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose", explique Alexis Blin le milieu de terrain. Pour Andy Delort, auteur d'un match peu convaincant, l'incapacité de marquer des Toulousains peut aussi se résumer au geste en trop ou au geste manquant, le détail qui fait la différence. Le fait que, dans la difficulté parfois, chacun veut sauver à lui tout seul la patrie. "Le dribble en trop ou être incapable de faire la passe en retrait", déplore l'attaquant.

Je pense que dans le jeu, c'est un de nos meilleur match cette saison." Alexis Blin

En l'absence de Pascal Dupraz, resté à Toulouse après un malaise samedi matin, c'est son adjoint Michael Debève qui est venu tenter de trouver des explications devant la presse en fin de match. Pour lui c'est d'abord un manque de réussite : "Ce qui nous manquait, c'est le facteur réussite, d'arriver à ouvrir le score. Actuellement la réussite nous fuit."