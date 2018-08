Bordeaux, France

Cela paraissait encore improbable il y a à peine une dizaine de jours. D'abord parce que Jimmy Briand, capitaine de l'EA Guingamp, en fin de contrat, devait relever un tout nouveau défi, en signant à l'Impact de Montréal. Et parce que le nouveau projet des Girondins, celui d'acheter des jeunes joueurs comme Samuel Kalu (20 ans), et Toma Bašić (21 ans), en espérant les revendre plus cher dans quelques années, semblait en marche. Et pourtant, selon une information de 20 minutes, ensuite confirmée par RMC Sport et L'Equipe, Jimmy Briand devrait s'engager chez les Girondins de Bordeaux.

Jimmy Briand va retrouver Youssouf Sabaly et Benoît Costil. © Maxppp - Maxppp

Il faut dire qu'un rebondissement de dernière minute a empêché Briand de traverser l'Atlantique, et que les Girondins se sont jetés sur la bonne opportunité. Un attaquant gratuit, capable de marquer 11 et 12 buts lors de ses deux dernières saisons en Ligue 1, ça ne court pas les rues. Et ce, au grand dam de la partie guingampaise, puisque le président Bertrand Desplat estimait avoir un accord moral avec le joueur lui "interdisant" de signer dans un autre club de Ligue 1. "Ce sera désormais un adversaire, un ennemi. Il est dans le camp d'en face tant pis pour lui", tranchait l'entraîneur Antoine Kombouaré, jeudi.

Jimmy Briand à Bordeaux? Kombouaré "Je suis déçu! Il y avait un accord moral. Après je ne suis pas surpris... Dans le foot çà arrive. Je constate et j'avance. Ce sera désormais un adversaire un ennemi. Il est dans le camp d'en face tant pis pour lui" #EAG#Guingamp@RMCsportpic.twitter.com/e5urmbSc5w — Xavier Grimault (@GrimaultXavier) August 9, 2018

Même s'il reste capable d'évoluer sur les côtés de l'attaque, l'ex-international français a eu tendance à se fixer en pointe au fil du temps. L'an dernier, il évoluait seul en attaque du 4-2-3-1 d'Antoine Kombouaré. Il semble capable d'occuper le même poste chez les Marine et Blanc. A voir désormais s'il s'agit du "9" tant attendu, ou seulement d'une opportunité. Et donc, à voir si oui ou non, un nouvel attaquant va débarquer.

Quid de De Préville et Laborde ?

Mais même si ce n'était pas le cas, c'est l'embouteillage aux postes offensifs. Sur les ailes (Youssouf, Kalu, Kamano, Cafu, voire les jeunes Diarra et Benrahou), mais surtout en pointe avec Briand, donc, Alexandre Mendy, le jeune Michael Nilor, et Nicolas De Préville et Gaëtan Laborde. Pour les deux derniers, la situation semble se compliquer, d'autant que l'entraîneur Gustavo Poyet ne semble leur accorder qu'une confiance modérée.

Briand devrait donc apporter toute sa qualité technique, et son sens du but. Avec ses 85 buts en Ligue 1, il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 en activité, derrière le Parisien Edinson Cavani.

La fiche de Jimmy Briand

Jimmy Briand compte 5 sélections en équipe de France, comme ici en 2008 contre la Tunisie. © Maxppp - Maxppp

Né le 2 août 1985 (33 ans) à Vitry-sur-Seine

1,81 m, 82 kg

Attaquant

International français (5 sélections, 0 buts)

384 matchs et 85 buts en Ligue 1

Clubs précédents : Stade Rennais (2001-2010), Olympique Lyonnais (2010-2014), Hanovre (2014-2015), EA Guingamp (2015-2018)