Ligue 1 - Mercato : L'OGC Nice enregistre deux arrivées

Le marché des transferts en France s'est refermé ce jeudi à minuit. L'OGC Nice a enregistré deux signatures supplémentaires. Le milieu Nampalys Mendy, ancien capitaine niçois, revient sur la Côte d'Azur (prêt). Le défenseur Racine Coly arrive d'Italie. Le Gym a recruté neuf joueurs cet été.

Après la signature du défenseur brésilien Marlon mardi, l'OGC Nice a bouclé son mercato dans les dernières heures en enrôlant deux joueurs supplémentaires. Une découverte, et un footballeur bien connu des supporters niçois. Le premier est le latéral gauche de Brescia (Italie, Série B) Racine Coly. Le défenseur sénégalais (21 ans) a disputé une centaine de match en deuxième division italienne en trois saisons et demi. Lors du dernier exercice, Coly a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives.

🔴⚫ Racine Coly, fier de ses nouvelles couleurs ! #IssaNissapic.twitter.com/fKa38m6kJy — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2017

Papy Mendy, le retour

Le second joueur a rejoindre le Gym avant la clôture du marché des transferts est Nampalys Mendy. Le milieu de terrain de Leicester revient chez lui (prêt). Vendu par l'OGC Nice au champion d'Angleterre 2016, "Papy" est prêté au club qui l'a vu éclore (2013-2016). Pièce maîtresse de l'équipe dirigée par Claude Puel, l'ancien capitaine des Aiglons formé à l'AS Monaco a traversé la manche pour retrouver son mentor Claudio Ranieri. Malheuresement, Mendy s'est blessé à la cheville et n'a disputé que 9 rencontres avec le club anglais.

🔴⚫ L'ancien capitaine des Aiglons retrouve la maison ! Nampalys Mendy arrive en provenance de @LCFC sous forme de prêt #IssaNissapic.twitter.com/lhGmvOpJtq — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2017

