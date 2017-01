Ligue 1 - Mercato : le SC Bastia ne veut plus de Bifouma

Le Sporting Club de Bastia souhaite se défaire de Thievy Bifouma. L’attaquant, qui n’a pas répondu aux attentes du club, s’est par ailleurs fait remarquer ces derniers jours, faisant valoir un comportement non professionnel.

Thievy Bifouma ne devrait pas faire de vieux os au Sporting Club de Bastia. Le président du SCB l’a confirmé lors de l’émission « Stonda turchina » (09/01/2016). L’attaquant congolais, qui avait signé cet été un contrat de 3 ans avec le club bastiais, a eu un comportement condamnable des derniers temps. Il a refusé la convocation de son entraineur pour se rendre à Paris pour le match de coupe de France. Il n’était pas non plus à l’entrainement, lundi 9 janvier. Le départ de l’attaquant apparait comme inéluctable. C’est en tout cas l’avis de Pierre Marie Geronimi qui indique que « le joueur ne s’est jamais fondu dans le moule. Il ne s’est pas adapté à la vie bastiaise. Son comportement n’est pas professionnel ». Le constat établi, il faut maintenant trouver une solution. Et là, reconnait le président du Sporting Club de Bastia, les choses sont plus faciles à dire qu’à faire : « il faut désormais trouver des solutions, trouver un club qui puisse le faire signer. Mais aucun club ne m’a contacté à ce jour pour s’attacher les services de Thievy Bifouma. La réalité est donc la suivante : Thievy Bifouma fait toujours partie de l’effectif professionnel du SCB. On travaille à son départ. Mais … » le contrat de l’attaquant court toujours.

Renforts indispensables

Bifouma ou pas, le Sporting Club de Bastia a besoin de renforts pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. Ces renforts, François Ciccolini les réclame depuis un bon moment déjà. D’ailleurs, Pierre-Marie Geronimi partage le point de vue de son entraineur : « il faut un défenseur central, un milieu de terrain, et un attaquant dans la perspective du départ de Thievy Bifouma ». Mais là encore, il ne suffit pas de claquer des doigts pour satisfaire ses désirs. « Il n’y a pas une pile de dossiers empilés sur le bureau du président » précise Pierre-Marie Geronimi. « Trouver durant le mercato un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant de qualité, très peu de clubs peuvent le faire. On a quelques pistes », indique le président bastiais. Mais elles sont visiblement peu nombreuses. D’ailleurs Pierre-Marie Geronimi ne manque de rajouter que « les profils recherchés à ce jour sont rares ».