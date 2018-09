Le marché des transferts a fermé ses portes ce vendredi soir à minuit en Ligue 1 et Ligue 2. Retour sur les arrivées et les départs marquants des clubs du championnat français de football cet été.

Ce vendredi 31 août à minuit a sonné la fin du mercato pour les clubs de Ligue 1 (championnat de France de football). Voici les transferts les plus marquants de l'été 2018.

Les arrivées marquantes

Parmi les arrivées les plus marquantes du mercato pour les clubs de Ligue 1, Gianluigi Buffon est incontestablement l'une des plus importantes. Après plus d'une décennie en Italie à la Juventus, Buffon a signé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a d'ailleurs enregistré les arrivées du défenseur Tilo Kehrer (37 millions d'euros), en provenance de Schalke 04, et également de Kylian Mbappé, officiellement transféré à Paris après un an de prêt au sein du club. Le latéral gauche Juan Bernat, en provenancedu Bayern Munich, et l'attaquant Eric Choupo-Moting, ont également signé. L'Argentin Giovanni Lo Celso a lui été prêté avec option d'achat au Betis Séville.

L'Olympique de Marseille, l'un des favoris au podium à la fin de la saison s'est vu renforcer par l'arrivée du milieu de terrain Kévin Strootman (25 millions d'euros) en provenance de Rome. Le Croate Duje Ćaleta-Car et Tomáš Hubočan sont également des renforts de taille pour le club phocéen cet été.

L'Olympique Lyonnais a, quant à lui, fait signer le défenseur belge, Jason Denayer (10 millions d'euros) ainsi que Martin Terrier et Léo Dubois, respectivement en fin de contrat avec Strasbourg et Nantes. Après d’âpres négociations, le club a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'arrivée de Moussa Dembélé en provenance du Celtic, "pour un montant de 22 millions d'euros". Lenny Pintor, le jeune international U19 de Brest rejoint lui aussi l'OL, "pour un montant de 5 millions d'euros."

L'AS Monaco, dauphin du PSG l'année dernière, est un grand habitué des mercatos mouvementés. Avec le millieu de terrain Aleksandr Golovine (30 millions d'euros), un des hommes forts de la sélection nationale russe, Monaco signe sans doute l'un des plus beaux coups de cet été. Le Belge Nacer Chadli (12 millions d'euros) et Jean-eudes Aholou, en provenance de Strasbourg (14 millions d'euros), ont tous les deux rejoint Monaco cet été. Enfin, le défenseur Benjamin Henrichs renforcera les rangs monégasques (acheté 20 millions d'euros au Bayer Lervekusen en Allemagne).

Enfin Amiens a réalisé un sacré coup en annonçant vendredi la signature de Paulo Henrique Ganso. Le milieu offensif brésilien a été prêté par le FC Séville au club picard pour une saison, avec option d'achat.

Les autres coups de cet été...

Après le départ précipité de Gustavo Poyet, Bordeaux lutte pour sortir de la crise. Les Girondins ont recruté l’attaquant Samuel Kalu (8 millions d'euros). L'ancien buteur de La Gantoise sera, cette année, accompagné de Jimmy Briand et épaulé par Sergi Palencia et Toma Basic , trois nouvelle recrues. L'Inter de Milan a également prêté Yann Karamoh aux Girondins et Andreas Cornelius arrive lui aussi en prêt en provenance de l'Atalanta Bergame.

De son côté, Saint-Étienne, qui prétend à une place européenne, 7e l'année dernière, a été actif sur le marché des transferts. Wahbi Khazri (7 millions d'euros) et Rémy Cabella (7 millions d'euros) ont débarqué chez les Verts. En ce qui concerne les autres concurrents à une place en Ligue Europa, à Nice, Patrick Vieira a remplacé Lucien Favre à la tête de l'équipe et Myziane Maolida (10 millions d'euros) est arrivé en provenance de Lyon.

A Rennes, Clément Grenier a rejoint le club breton, tout comme Clément Chantôme. A Caen, plusieurs joueurs à vocation offensive sont arrivés : Claudio Beauvue, Yacine Bammou, Prince Oniangué et le défenseur Paul Baysse (en prêt) ont notamment rejoint le club, qui a beaucoup investi pour pallier le départ d'Ivan Santini à Anderlecht.

Parmi les transferts important, l'arrivée de Yoann Gourcuff à Dijon est également à noter.

Les départs majeurs

Cette année, plusieurs départs ont marqués le championnat de France de football. Champion du monde avec les Bleus en Russie, Thomas Lemar a quitté l'AS Monaco et a débarqué à l'Atlético Madrid, en Espagne, pour un transfert estimé à 72 millions d'euros. Le club de la principauté a également vendu João Moutinho à Wolverhampton en Angleterre (pour 5 millions d'euros), Terence Kongolo et Diakhaby à Huddersfield Town (pour 20 et 10 millions d'euros). Enfin l'AS Monaco s'est également séparée de Fabinho, transféré pour 45 millions d'euros à Liverpool et Ghezzal a rejoint Leicester pour 15 millions d'euros.

Alors qu'il anime tous les ans le marché des transferts, dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain a cette fois-ci beaucoup vendu. Javier Pastore a quitté le club de la capitale pour Rome (24 millions d'euros), Juri Berchiche est arrivé à Bilbao (25 millions d'euros), Odsonne Edouard a rejoint le Celtic Glasgow (11 millions d'euros), Ikoné a débarqué à Lille (5 millions d'euros) et Gonzalo Guedes a (enfin) quitté le PSG pour Valence (entre 40 et 50 millions d'euros). Kevin Trapp a rejoint l'OGC Nice sous forme de prêt ce vendredi 31 août.

Chez les favoris, l'Olympique Lyonnais ont vendu Geubbels pour 20 millions d'euros à Monaco, Mariano Diaz au Real Madrid (24 millions d'euros) et Sergi Darder à l'Espanyol Barcelone (8 millions d'euros). Zambo Anguissa a, quant à lui, quitté Marseille pour Fulham (33 millions d'euros). Le Niçois Jean Michaël Seri a également rejoint Fulham pour 30 millions d'euros. A Nice toujours Pléa a été vendu au Borussia M'Gladbach en Allemagne pour 23 millions d'euros.

Enfin, le transfert de Malcom des Girondins de Bordeaux au FC Barcelone pour 41 millions d'euros, a été l'un des feuilletons de cet été. Les Girondins ont également vendu Laborde à Montpellier (5 millions d'euros).