Ligue 1 : Wesley Sneijder va s'engager avec l'OGC Nice

C'est un nouveau gros coup que s'apprête à réaliser l'OGC Nice, ce lundi. Le Gym va faire signer le milieu de terrain néerlandais Wesley Sneijder. Libre de tout contrat, l'ancien joueur du Real Madrid finaliste de la coupe du monde en 2010 va découvrir la Ligue 1. Fort !

Avec la qualification en coupe d'Europe assurée à Amsterdam mercredi dernier (au mieux la Ligue des Champions, au pire l'Europa League), il était certain que le mercato niçois allait passait la seconde. Après les arrivées de Lees-Melou, Makengo et Tameze au début de l'été, l'international français Christophe Jallet s'est engagé avec le Gym. Mais là, c'est un nouveau coup médiatique que s'apprête à réaliser le club du Président Rivère.

Wesley Sneijder est arrivé à Nice samedi en fin d'après-midi. Accueillis par plusieurs dizaines de supporters, le milieu de terrain néerlandais - casquette noire vissée sur la tête, sac sur le dos et lunettes de soleil - a levé le pouce vers ces nouveaux fans et pris la pose le temps de quelques selfies. Libre de tout contrat après sa résiliation avec Galatasaray (Turquie), le finaliste du mondial 2010 va poursuivre sa carrière sur la Côte d'Azur. Il passera sa visite médicale ce lundi.

A LIRE AUSSI : Le Gym débute sa saison en Ligue 1 par une défaite (1-0) à Saint-Etienne.

Trois vainqueurs de Ligue des Champions à Nice

Sneijder a gagné partout où il est passé (Pays-Bas, Espagne, Italie, Turquie). Formé à l'Ajax Amsterdam, le milieu des Oranje a participé à trois coupes du monde (2006, 2010 et 2014). Finaliste en Allemagne, il avait terminé quatrième de la course au Ballon d'or en 2010. En Turquie depuis 2013, l'international néerlandais espère bien trouver à Nice le temps de jeu qui lui permettra de disputer le mondial en Russie, l'été prochain.

Carrière de Wesley Sneijder : Ajax Amsterdam (2002-2007), Real Madrid (2007-2009), Inter Milan (2009-2013), Galatasaray (2013-2017). Pays-Bas : 131 sélections.

Après Hatem Ben Arfa en 2015, Dante et Mario Balotelli en 2016, le gros coup du mercato niçois en 2017 s'appelle donc Wesley Sneijder. Avec sa dernière recrue, le Gym compte dans ses rangs trois vainqueurs de Ligue des Champions : Dante (2013 avec Bayern Munich), Balotelli et Sneijder (2010 avec l'Inter). Une expérience qui sera indispensable à l'équipe de Lucien Favre qui affrontera Naples en barrage de la prestigieuse coupe d'Europe.

Mario Balotelli va retrouver Wesley Sneijder après avoir jouer avec lui à l'Inter Milan (ici en 2010). © Maxppp - .

Dalbert et Eysseric s'en vont

L'arrivée de Sneijder va permettre à Valentin Eysseric de quitter l'OGC Nice. Le joueur formé à Monaco, prêté à Saint-Etienne, a soufflé le chaud et le froid avec le Gym. Auteur d'une superbe saison 2015/2016, Eysseric a été professionnel jusqu'au bout permettant à son club d'accrocher les barrages de la Ligue des Champions. À un an de la fin de son contrat, il va s'engager avec la Fiorentina (Italie).

Le défenseur brésilien Dalbert va lui aussi faire ses valises. Arrivé il y a un an en provenance du Vitoria Guimaraes (Portugal) pour moins d'un million d'euros, il va rejoindre l'Inter Milan (Italie) pour plus de 20 millions ! C'est tout simplement le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice. Le club azuréen s'est décidé à le laisser partir alors qu'une règle morale lie un joueur arrivant au Gym pour au moins deux saisons en rouge et noir.

Dalbert à l'Inter : c'est fait !

Vente record pour le Gym ! #mercato — Vincent Menichini (@v_menichini) August 6, 2017

La journée de lundi devrait être encore animée du côté de l'OGC Nice. Car si Sneijder va signer une fois la visite médicale satisfaite, d'autres joueurs pourrait s'engager pour le Gym. La liste des aiglons pour la double confrontation contre Nalpes doit être transmise à l'UEFA avant ce lundi soir minuit. Le temps presse.