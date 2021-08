Ligue 1 : Mercato réussi pour le Clermont Foot, qui s'est bien renforcé et a gardé Bayo

Le Clermont Foot a réussi son principal pari, celui de conserver son buteur Mohamed Bayo. Il s'est aussi bien renforcé (des prolongations et six recrues) et apparaît mieux armé pour la Ligue 1

C'était le principal défi de l'été : conserver l'enfant du club, Mohamed Bayo (23 ans), meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière (22 buts). Pari réussi : malgré les approches de Lille et Bordeaux, Bayo évoluera bien en Auvergne cette saison.

Un choix dicté par deux logiques. Même s'il se voyait peut-être ailleurs, Mohamed Bayo avait un prix, supérieur à 10 millions d'euros, chiffre auquel Adrian Grbic avait été vendu la saison passée. Et aucun club n'a mis la somme requise.

Ensuite, et c'est le discours qu'a toujours tenu le club, Bayo est un "ambassadeur" des Rouge et Bleu : enfant de la Gauthière, formé au club, il avait tout intérêt à rester au Clermont Foot une saison de plus, en Ligue 1, avant de partir l'été prochain. C'était le meilleur choix, selon son entraîneur Pascal Gastien, pour continuer à progresser. S'il part la saison prochaine, sa valeur restera assez élevée, compte-tenu de son âge et de sa marge de progression. Le Clermont Foot aimerait même le prolonger d'un an supplémentaire, et les discussions continuent.

Bayo, qui a déjà marqué 3 buts cette saison, a en tout cas montré qu'il était impliqué, et Clermont pourra compter sur son arme offensive numéro 1.

Des prolongations et des recrues

Plusieurs cadres ont prolongé leur bail au Clermont Foot. Après Gastien, Seidu et Magnin au cours de la saison dernière, Dossou, Hountondji et Allevinah ont signé un an supplémentaire. Même chose pour Zedadka et Iglesias, pour qui c'était automatique une fois la montée en Ligue 1 acquise. Jason Berthomier a lui prolongé deux ans.

Le Clermont Foot visait six ou sept recrues, il en aura six :

Jean-Claude Billong vient étoffer la défense centrale, désormais couverte avec Hountondji, Ogier et Albert.

vient étoffer la défense centrale, désormais couverte avec Hountondji, Ogier et Albert. Arial Mendy vient concurrencer Vital N'Simba côté gauche, ce qui ne devrait même pas laisser des miettes au jeune Julien Boyer qui, non prêté, devrait faire des tours en réserve et compléter le groupe si besoin. A droite, Seidu devrait être la doublure de Zedadka

vient concurrencer Vital N'Simba côté gauche, ce qui ne devrait même pas laisser des miettes au jeune Julien Boyer qui, non prêté, devrait faire des tours en réserve et compléter le groupe si besoin. A droite, Seidu devrait être la doublure de Zedadka Saïf-Eddine Khaoui et Oriol Busquets viennent étoffer le milieu de terrain, aux côtés de Berthomier, Iglesias, Gastien et Samed, sans compter Yohan Magnin qui doit bientôt revenir. Ils sont sept pour trois places.

viennent étoffer le milieu de terrain, aux côtés de Berthomier, Iglesias, Gastien et Samed, sans compter Yohan Magnin qui doit bientôt revenir. Ils sont sept pour trois places. Enfin en attaque, l'expérimenté attaquant lorientais Pierre-Yves Hamel et Elbasan Rashani, déjà en feu (3 buts), sont venus compléter l'avant-garde. Rashani est un ailier, qui vient concurrencer Allevinah et Dossou. Jordan Tell et Pierre-Yves Hamel se disputeront le rôle de doublure de Bayo, même s'ils peuvent ponctuellement jouer sur un côté.

Avec cela, le Clermont Foot est mieux armé pour la Ligue 1. Il dispose d'un effectif plus étoffé et complet, où tous les postes sont doublés, après avoir fini la saison dernière sur les rotules, les titulaires ayant joué la quasi-totalité des matchs.

Mais en janvier, le Clermont Foot aura un autre problème : la Coupe d'Afrique des Nations, qui risque de le priver de pas mal de joueurs et pas des moindres (Bayo, Khaoui, Allevinah, Billong, Mendy, N'Simba, Zedadka, voire Samed). Mais il reste encore un peu de temps d'ici là, et surtout, il y aura un mercato d'hiver.