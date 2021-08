Ligue 1 - "Messi au PSG, c'est fabuleux pour le foot français", réagit Laurent Nicollin

Laurent Nicollin se félicite de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le président du Montpellier Hérault et président du syndicat "Foot Unis" estime que l'ensemble du football français profitera de ce transfert.

Une star de plus à Paris. Lionel Messi est arrivé dans la capitale ce mardi 10 août. Le joueur argentin a quitté Barcelone en avion pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain, cinq jours après l'officialisation de son divorce avec le Barça. "Le public français et l'ensemble des clubs seront ravis de l'initiative du PSG. Lionel Messi fera rêver d'autres personnes donc c'est assez fabuleux ce qui nous arrive", estime Laurent Nicollin le président du Montpellier Hérault.

Également président du syndicat "Foot Unis", structure qui regroupe tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, Laurent Nicollin envisage les potentielles retombées économiques de ce transfert. "D'avoir Neymar c'était assez fabuleux donc de voir Messi à Paris on peut dire que c'est exceptionnel. Il est pour moi le plus grand joueur du monde. C'est aussi une bonne nouvelle pour les droits télés à l'étranger", ajoute Laurent Nicollin.

"C'est une fierté pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas mon joueur." - Laurent Nicollin

à lire aussi DIRECT - Mercato au PSG : Lionel Messi est arrivé au Bourget