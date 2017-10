Ligue 1: Metz a plié deux fois face à Lyon

La dixième défaite en championnat de football de ligue 1 dimanche après-midi face à Lyon. Metz a craqué en première période, par deux fois. Score final: 2-0

Et de 10! Elle était attendue, on préférait espérer que non, et au final, la logique a parlé. Le Fc Metz s'incline sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon 2-0 face à une équipe lyonnaise pétéradante en attaque et un Nabil Fékir très (trop?) costaud...



Revivez le fil du match de cet Olympique lyonnais-Fc Metz, 2-0

La première Mi-temps, là où tout s'est joué

53921 spectateurs au @GroupamaStadium pour #OLFCM

8ème affluence pour un match de L1 à Décines. pic.twitter.com/l0jSoCeM4Q — Stade OL HD (@StadeOLHD) October 29, 2017

Dans un stade plein à craquer, il n'aura pas fallu longtemps pour régaler le public.

Cinq minutes de jeu, voilà ce qu'il a suffit à l'international français Nabil Fékir pour ouvrir le score. Un 1-0 logique tant les Lyonnais ont étouffé dès l'entame du match les Grenats. Des Mosellans asphyxiés qui ne parviennent pas à sortir de leur moitié de surface.

Le second coup de couteau survient à la vingtième minute, doublé d'un Nabil Fékir intenable qui portait le brassard de capitaine. Puis les salves continuent, sans pour cette fois parvenir au fond des filets, 2-0 à la pause.

#OLFCM - Le but de Nabil Fékir qui double la mise pour les Gones : pic.twitter.com/R2zhbB59rI — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) October 29, 2017

La seconde période, du mieux pour le Fc Metz

Que s'est t-il passé dans les vestiaires, quel discours José Pinot, le coach par intérim messin a-t-il tenu? En tout cas, les joueurs du club à la Croix de Lorraine sont mieux. Pas dangereux, non, mais ils parviennent a faire circuler la balle plus proprement.

Côté rhodaniens, ont laisse faire, on gère tranquillement l'avance.

Lyon, qui après ce match monte sur le podium, à la troisième marche, avait sans doute l'esprit ailleurs; très certainement vers la semaine chargée qui les attends, avec la réception d'Everton en Europa League et le derby le week-end face à Saint-Etienne.

Le Fc Metz quant à lui va devoir se remobiliser pour la rencontre cruciale dans la course au maintien face à Lille dimanche. Premier match sur le banc pour Frédéric Hantz et première mission de sauvetage.

Un match à retrouver bien sûr en direct dès 16h 30 pour l'avant-match et à 17h pour la rencontre, le tout, en direct sur France bleu Lorraine.