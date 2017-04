Ligue 1 - Metz-Caen : ce qu'en disent les statistiques

Le SM Caen se déplace à Metz lors de la 33e journée de Ligue 1 ce samedi soir (20h). Eclairage de la rencontre avec quelques statistiques des Normands et des Lorrains.

Le Stade Malherbe a toujours évité une 4e défaite consécutive.

C’est la 4e fois cette saison que le SM Caen se retrouve dans une série de trois revers d’affilés (Monaco , Lorient, Montpellier). Les trois fois précédentes, les Normands ont su stopper la série (à Bordeaux, face à Nice et face à Nancy).

C’est en revanche la Iere fois que Malherbe reste sur 5 matchs sans victoires cette saison (4 défaites et un nul).

Metz aime recevoir ses concurrents directs….

Sur six réceptions d’équipes de bas de classement à St Symphorien, les Messins se sont imposés cinq fois (Lille, Angers, Montpellier, Dijon et Bastia) et un nul (Lorient) en inscrivant 13 buts pour six encaissés.

…et le SM Caen voyage mal chez les mal-classés

Ce n’est pas la dernière défaite à Lorient qui va nous contredire (1-0). Les Footballeurs caennais n’ont marqué qu’un seul point (Bastia) chez les huit dernières équipes du classement.

Damien Da Silva, joueur caennais le plus utilisé

Ses deux cartons rouges ne l’empêchent pas de totaliser 2716 minutes de jeu devant Julien Féret (2576) et Ronny Rodelin (2555). Le meilleur buteur caennais Ivan Santini ne pointe qu’au 6e rang (2436 minutes) et Yann Karamoh au 11e (1662) même si les deux joueurs totalisent à eux deux 17 buts et 5 passes décisives soit une implication dans près des deux tiers des buts de leur équipe.

Thomas Didillon, messin le plus assidu

Le gardien messin n’a pas été blessé contrairement à Rémy Vercoutre. Il devance avec 2700 minutes son défenseur central Simon Falette (2549) et le milieu Renaud Cohade (2258). Le Meilleur buteur grenat Mevlut Erding ne pointe qu'au...11e rang (1274mn) en raison de ses blessures.

Lorrains et Messins aiment frapper les premiers….

Les Messins ne perdent jamais à domicile (5 victoires et 3 nuls) et les Caennais ne s'inclinent jamais à l’extérieur (2 victoires et un nul) quand ils ouvrent le score. En revanche, l’issue est souvent défavorable aux caennais quand ils concèdent le premier but loin de d’Ornano (onze défaites en douze précédents !).