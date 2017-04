Ligue 1 - Metz - SM Caen : ce que les confrères en disent

Le Stade Malherbe de Caen se déplace lors de la 33e journée de Ligue 1 à Metz. Pour le Républicain Lorrain, il est urgent de réagir face à Caen. L'Equipe estime que les Normands peuvent passer un meilleur samedi que le précédent à condition d'abord de se rassurer en Lorraine.

Jean Sébastien Gallois dans Le Républicain Lorrain ne tourne pas autour du pot : "Les Messins ont l'occasion - et le devoir, - de faire un petit pas vers le maintien" ce samedi soir à St Symphorien.

"Prendre le dessus psychologiquement" C. Doukouré

_"Prendre le dessus psychologiquement sur notre adversaire sera une nécessit_é, affirme Cheikh Doukouré dans le quotidien lorrain. On devra lui mettre une grosse pression d'entrée de jeu pour lui montrer qu'on ne va rien lui laisser."

"Passer le premier obstacle caennais est une nécessité. Impérieuse." Jean Sébastien Gallois

Avant le déplacement à Lorient et le derby retour face à Nancy, " passer le premier obstacle caennais est une nécessité. Impérieuse, insiste Jean Sébastien Gallois. Cela permettrait aux Lorrains de s'offrir une belle bouffée d'oxygène."

_"Il est sans doute temps de ne plus passer pour un clou qui s'enfonce." Joan Rigaud

L’Equipe dans son édition du jour souligne que la position de Patrice Garande a été confortée dans la semaine notamment par les propos tenus par le président Fortin chez nos confrères de Ouest-France. « Il a des qualités et des défauts mais c’est le même Garande qui a terminé la saison dernière à la 7e place. » a précisé mercredi le président du SM Caen.

"Jamais elle (l'équipe de Caen) n’a perdu plus de trois matchs d’affilée constate Joan Rigaud et il est sans doute temps de ne plus passer pour un clou qui s’enfonce. »

_"Caen peut espérer un samedi moins rude s'il se rassure à Metz." Joan Rigaud

Le journaliste du quotidien sportif relève que « Caen peut espérer un samedi moins rude s’il se rassure à Metz et si Monaco et Nice, notamment, font respecter la hiérarchie contre Dijon et Nancy » mais « en espérant notamment le réveil de Féret, Rodelin et Santini, décevants contre Montpellier. »