Ligue 1 : Michel Der Zakarian bien parti pour prolonger avec Montpellier

Et si Michel Der Zakarian était son propre successeur ? Alors que le coach est en fin de contrat, les discussions avancent entre ses représentants et la direction du MHSC en vue d'une nouvelle prolongation.

Michel Der Zakarian et son staff travaillent ensemble depuis près de quatre ans

Comme nous l'écrivions, mardi dernier, Michel Der Zakarian a entamé des discussions en vue d'une éventuelle prolongation avec Montpellier. Des négociations qui vont dans le bon sens. Un nouvel entretien a eu lieu, ce jeudi, cette fois entre les représentants du coach et la direction du club, à savoir Bruno Carotti et Laurent Nicollin.

Selon nos informations, la durée du contrat et la rémunération ne sont pas encore au coeur des échanges entre les deux parties, qui souhaitent cependant poursuivre l'aventure démarrée il y a bientôt quatre ans. Pour l'heure, il s'agit de se mettre d'accord sur le projet et ses contours, ainsi que sur les moyens futurs et les objectifs à tenir. De nouvelles réunions doivent d'ailleurs se tenir dans les prochaines semaines.

Alors que d'autres noms ont été évoqués, Michel Der Zakarian semble donc et pour l'heure tenir la corde face à ses concurrents. Fort de sa qualification en quart de finale de la Coupe de France, de son bilan et de son actuelle huitième place au classement, mais aussi de la façon dont il a su se réinventer en cours de route, le coach espère être assis sur le banc héraultais, la saison prochaine.

Son staff, qui est aussi en fin de contrat, également. Stéphane Paganelli, préparateur physique, nous a récemment confié sur France Bleu Hérault qu'il souhaitait continuer de collaborer avec l'ancien entraîneur de Nantes. Mais à sept journées de la fin, Der Zak l'assure, sa priorité reste de bien terminer l'exercice en cours.