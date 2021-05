Montpellier et Michel Der Zakarian ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration, à l'issue de la saison en cours.

Ligue 1 : Michel Der Zakarian et Montpellier, c'est terminé

Comme révélé par L'Equipe, ce dimanche, Michel Der Zakarian ne sera plus l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine, en Ligue 1. Le coach et ses dirigeants ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure, malgré des discussions entamées ces dernières semaines, avec le représentant du joueur. Michel Der Zakarian aura passé quatre saisons au club et mis, jusque là, sa formation dans les dix premiers chaque saison. Il lui reste quatre matchs de championnat, dont un ce dimanche face à Saint-Etienne, mais aussi une demi finale de Coupe de France contre le PSG, le 12 mai.

La décision a été prise par Laurent Nicollin et annoncée en début de weekend. Le président devrait nommer le successeur dans les prochains jours. L'actuel entraîneur de Brest, Olivier Dall'Oglio, ferait partie des hommes appréciés par le club héraultais, alors que certains ont fait part de leur envie de prendre les commandes, comme David Guion.

Cette fin de collaboration est une "décision commune entre les deux parties", nous dit-on dans l'entourage de Michel Der Zakarian. Ce dernier et son président se quittent en tous cas "sans se fâcher". L'ancien défenseur du MHSC avait lui même laissé entendre qu'il souhaitait passer à autre chose au cours de la saison, avant de finalement s'asseoir à la table des négociations avec son principal interlocuteur.