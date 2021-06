Ligue 1 : Michel Der Zakarian, nouvel entraîneur de Brest

L'histoire n'est pas banale : Olivier Dall'Oglio et Michel Der Zakarian ont finalement échangé leur place. Le premier a signé au MHSC, qui aurait déboursé au moins 250.000 euros pour le libérer de sa dernière année de contrat, selon nos confrères de L'Equipe qui ont révélé l'information. Le second, non conservé par le MHSC, s'engage libre avec le club du Finistère.

Après une vingtaine d'années cumulées au MHSC, dont les quatre dernières sur le banc en Ligue 1, Michel Der Zakarian nous a confirmés qu'il signera lundi son nouveau contrat de deux ans (+1) avec le Stade Brestois : "Je sui très content, je n'avais pas envie de stopper. C'est un beau projet. L'objectif sera de maintenir le club en Ligue 1. Si on peut faire mieux, pourquoi pas".

Michel Der Zakarian aurait-il pu prétendre à un projet encore plus ambitieux sur le papier ? Sans doute. D'éventuels repreneurs de Bordeaux, par exemple, songeaient sérieusement à lui. Seulement, face à une reprise du club encore incertaine, l'ancien nantais n'avait pas envie de se retrouver le bec dans l'eau et sur le carreau, à une époque où les places sont chères et le football français dans la crise.

Il s'est donc laissé séduire par le discours de la direction bretonne, bien plus concret. A ses côtés, Franck Rizzetto et David Bechkoura. Les deux hommes sont passés par le PSG, en tant qu'entraîneurs chez les jeunes. Le premier est bien sûr un fidèle de MDZ, le second vient de quitter l'AS Monaco.

Le technicien cherche à présent un préparateur physique et un analyste vidéo. Plusieurs profils lui plaisent, le "recrutement est en cours". Michel Der Zakarian reprendra avec sa nouvelle équipe le 28 juin, le même jour qu'Olivier Dall'Oglio avec Montpellier.