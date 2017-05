Ligue 1 : Monaco sacré champion de France après sa victoire (2-0) sur Saint-Étienne

L'AS Monaco est devenu, ce mercredi soir, champion de France de Ligue 1 après sa victoire à domicile (2-0) face à Saint-Étienne. L'ASM succède au PSG, quadruple tenant du titre, avant même la 38ème et dernière journée. Un titre qui arrive 17 ans après le dernier sacre en Ligue 1 de Monaco.

Monaco est devenu champion de France mercredi soir, après sa victoire à domicile (2-0) contre Saint-Étienne, lors du match en retard de la 31ème journée de Ligue 1. Un titre décroché au Stade Louis-II, devant le public monégasque. Les joueurs de la principauté n'avaient besoin que d'un point, soit un match nul ou une victoire, pour confirmer leur titre. L'ASM succède au palmarès au PSG, quadruple tenant du titre, avant même la 38ème et dernière journée disputée samedi soir. Un titre qui arrive 17 ans après le dernier sacre en Ligue 1 de Monaco.

Kylian Mbappé et Valère Germain auteur des deux buts de la victoire

Valère Germain a inscrit un deuxième but dans les dernières secondes du match, à la 93ème minute.

Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la première mi-temps, la 19ème minute: lancé par Falcao, il a effacé le gardien stéphanois Stéphane Ruffier d'une feinte et marqué son 15ème but personnel cette saison en L1, à seulement 18 ans.

28' @KMbappe est impliqué dans 15 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 : 12 buts et 3 passes décisives ! (1-0) #ASMASSE pic.twitter.com/JkrGcKV3qo — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 17, 2017

Des supporters déchaînés

Les supporters de l'ASM ont évidemment donné de la voix pour encourager leur club, comme le montre cette vidéo filmée à la mi-temps.

« Allez, Allez, Allez, on vous lâchera jamais ! » Leden a résonné dans le Louis-II en avant-Match 🎼 #ASMASSE pic.twitter.com/oYG8iLAx2Q — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 17, 2017

Le rappeur 50 cent pour fêter le titre

Le rappeur américain 50 Cent donnera dimanche un concert privé en présence des joueurs et du staff de l'AS Monaco, "pour fêter les excellents résultats des coéquipiers de Falcao", a annoncé mercredi le club dès mercredi après-midi. .