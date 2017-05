Ligue 1 : Monaco champion, l'OM européen, Bastia et Nancy relégués, Lorient barragiste

Marseille jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Bastia et Nancy son relégués. Lorient disputera les barrages pour espérer se maintenir dans l'élite. Caen s'est sauvé samedi au terme de la 38e et dernière journée de la saison qui a vu Monaco a été sacré champion de France devant Paris et Nice.

Les résultats de 38e journée

Le classement à l'issue de la saison

