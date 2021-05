Ligue 1 : Monaco - Rennes. Patrick Delamontagne : "Cette saison l'équipe a manqué d'aboyeurs sur le terrain"

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace à Monaco, avec l'objectif de revenir sur Lens et Marseille dans la course aux places européennes. Face à un candidat au podium, gagner ne sera pas chose aisée. On a parlé de ce match et de football avec l'ancien joueur des deux clubs Patrick Delamontagne.

Formé au Stade Rennais, passé par Laval, Nancy, Marseille et Monaco, l'aîné des frères Delamontagne vit aujourd'hui sur la côte d'Emeraude, à Dinard, loin des turpitudes du foot professionnel moderne. S'il confesse suivre la Ligue 1 "d'assez loin", Patrick Delamontagne voue une admiration sans faille au FC Barcelone de ses idoles Cruyff et Messi. Avant le Monaco-Rennes de dimanche, on a pris des nouvelles de l'ex-meneur de jeu des deux équipes.

France Bleu Armorique : Patrick Delamontagne vous avez arrêté votre carrière professionnel en 1991 à Rennes, qu'est-ce qui a occupé votre vie depuis tout ce temps ?

Patrick Delamontagne : Après ma carrière, j'ai passé 23 ans chez Blot Immobilier, et je suis en retraite depuis trois ans. J'ai fait deux métiers: footballeur et agent immobilier. Je suis aujourd'hui à Dinard, une partie de la famille est encore à la Bouëxière, j'ai un frère à Cesson et il n'y a que Laurent qui est expatrié à Valence !

FBA : Deux de vos anciens clubs, Monaco et Rennes, s'affrontent ce week-end dans un match capital pour l'une et l'autre des équipes. Votre avis sur les forces en présence ?

Patrick Delamontagne : Vous savez, à deux matchs de la fin, il y a de la tension et tous les résultats sont possibles. Rennes peut très bien gagner, comme Monaco qui est très bien en 2021. C'est un match dont l'issue est incertaine. C'est 50-50 ! Il n'y a pas l'avantage du terrain puisqu'il n'y a plus de public donc chaque équipe aura sa chance. Il va falloir être efficace.

FBA : Votre cœur penche pour le Stade rennais dans ce genre de rencontres ?

Patrick Delamontagne : Oh vous savez j'ai aussi passé deux très belles années à Monaco. Moi je suis surtout un inconditionnel de Barcelone. Avec Lionel Messi et Cruyff avant lui, c'est vraiment un club que j'adore, tout comme le football espagnol. Je suis d'un peu plus loin la Ligue 1, mais les cinq clubs où j'ai joué m'ont laissé quelques souvenirs c'est certain.

FBA : Cet amour pour le Barça, il n'est pas étonnant pour un ancien meneur de jeu...

Patrick Delamontagne : Oui, mes trois idoles dans le foot ce sont Pelé, Cruyff et Messi, donc deux d'entre eux sont passés par le Barça ! Même si Cruyff a été formé à l'Ajax, mais il a été joueur et entraîneur à Barcelone, en laissant une trace fantastique là-bas. Et depuis 15 ans avec Messi, Guardiola, on a eu des matchs extraordinaires ! Lionel Messi est incroyable. Donc j'ai vraiment du plaisir à regarder cette équipe-là. Autrement, je regarde plutôt des résumés. Mais il y a tellement de matchs, que c'est impossible de tout regarder ! Parce que je suis aussi le cyclisme et le golf (son fils François est golfeur professionnel, NDLR). Foot, cyclisme et golf, les trois sports que je pratique finalement...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FBA : Puisque vous suivez le Barça de près, quel est votre avis votre avis sur l'ancien Rennais Ousmane Dembélé qui dispute sa quatrième saison chez les Blaugranas ?

Patrick Delamontagne : Le problème, c'est qu'il a été souvent blessé donc il n'a jamais vraiment fait une saison complète. C'est un joueur de rupture, complètement différent d'Antoine Griezmann, et c'est vrai qu'en première partie de saison cette année, quand ils étaient moins bien, ils auraient bien eu besoin à ce moment-là parce qu'ils avaient un football qui tournait un peu en rond... Depuis, Koeman a trouvé la bonne formule, il y a eu le retour de Dembélé, le jeune Pedri qui est arrivé, et ils sont nettement meilleurs. bon, ils ont un peu craqué et ils font globalement une saison moins bonne que les autres années, donc ils ne méritent pas forcément d'être champions, mais ils ont déjà sauvé leur saison en remportant la Coupe du Roi. Ils ont des jeunes avec beaucoup de qualités qui vont être très bons d'ici quelques années. Il faudra bien recruter parce qu'ils ont vraiment besoin d'un avant-centre. Messie joue parfois neuf, Griezmann se cherche un peu mais c'est pas un neuf non plus, Dembélé est un joueur de couloir, donc ils ont vraiment besoin d'un avant-centre.

FBA : Revenons quand même à ce Monaco-Rennes, même en le suivant de loin, quelle est votre opinion sur le Stade Rennais version 2020/2021 ?

Patrick Delamontagne : Je n'ai pas regardé tous les matchs, j'ai surtout vu beaucoup de résumés. Depuis quatre à cinq ans, depuis que le club tutoie les places européennes, il y a quand même des joueurs de qualité qui sont venus, il y a eu de très bonnes recrues. L'année où ils ont gagné la coupe de France après la campagne européenne, ils avaient vraiment des joueurs de grande valeur. Pourquoi c'est un peu moins bon cette année, simplement parce que l'équipe est un peu moins forte. C'est ce que je pense. Certains joueurs n'ont pas été remplacé, comme Bensebaini, Mexer, Ben Arfa ou Benjamin André... Il y avait des joueurs avec un gros mental, et là je pense en particulier à André et Bensebaini qui sont de vrais meneurs, des aboyeurs sur le terrain, et ça a manqué dernièrement. Après il y a quand même une belle équipe, déjà on ne parle pas de maintien mais du premier tiers du classement donc ça change du passé ! Il y a des moyens qui permettent de faire venir des bons joueurs. Rennes est à sa place dans les spet premiers : une année vous allez être 4/5e, l'autre 6 ou 7e, ça ne tient pas à grand chose. C'est pour ça que ce match à Monaco et cette fin de championnat sont aussi indécis à mon sens.

FBA : Quel regard portez-vous sur Eduardo Camavinga, pour qui un intérêt de votre club de cœur le Barça a été évoqué ces derniers jours ? Est-ce qu'il vous semble déjà prêt à rejoindre un grand club ?

Patrick Delamontagne : C'est difficile à dire. Il a joué à 16 ans, 17 ans, et il a fait preuve d'une grande maturité. Il avait un comportement sur le terrain, à tous les niveaux, qui faisait penser à un gars de 25 ans tellement il montrait de l'expérience et de la confiance. Après, est-ce qu'il faut qu'il parte maintenant ? Aujourd'hui, on est dans le foot-business, il y a peut-être des propositions que ni lui ni le club ne peuvent refuser... De toute façon, même s'il part trop tôt, il apprendra son métier dans un grand club, où certes il ne jouera pas tous les matchs mais ça lui fera du bien aussi. Et s'il choisit de rester, il sera dans un club ambitieux du championnat. Il est jeune, sa décision ne sera forcément pas mauvaise. S'il a envie de rester, il faut qu'il reste et qu'il soit maître de sa décision. Il pourra toujours partir dans un ou deux ans. S'il est partagé, le club l'aidera à choisir, parce que le Stade Rennais pourrait être tenté de le laisser s'en aller s'il y a une grosse offre... Et il y a toujours le risque qu'il se blesse en restant, que sa cote baisse, le club peut difficilement prendre ce risque-là aussi. Ça dépend des clubs qui se manifestent. On voit Dembélé, il est parti jeune à Dortmund, puis Barcelone, il est champion du Monde il a bien fait de partir !

FBA : Vous avez encore des contacts dans les clubs à Rennes ou Monaco ?

Patrick Delamontagne : Non, il y a une dizaine d'années il y avait encore Jean-Luc Ettori ou Jean Petit à Monaco, mais aujourd'hui je ne connais plus personne à Rennes ou Monaco ! Quand je pouvais aller aux matchs c'était pour commenter avec France Bleu Armorique, ou avec mes anciens camardes Pierrick Hiard, Alain Cosnard et les autres. Aujourd'hui c'est différent : on ne peut plus descendre au vestiaire, il y a des barrières partout, c'est fatiguant ! Ce qui me plaisait quand j'allais aux matchs avant, c'était d'aller sur la pelouse, maintenant on ne peut plus aller au vestiaire, il y a un tapis rouge, bon c'est un peu dommage quand même. Je regrette tout ça, je regrette aussi qu'on ait enlevé les matchs en lever de rideau ! C'était sympa, ça permettait à des équipes amateurs de la région de jouer ou à des matchs de jeunes de se dérouler. Le public était là, et les gens aimaient voir les jeunes du club. Tiens, l'autre fois je vais au stade, il y a Daniel Bravo qui est là pour commenter, Claude Puel qui est là avec Saint-Etienne, je peux les voir à peine 30 secondes à la descente du car. Après c'est fini, parce que j'avais seulement le carton pour commenter le match et c'est tout. C'est ce qui fait que je vais moins aux matchs.

FBA : Est-ce que ça ne manque pas de lien entre les anciens et les joueurs actuels ? Romain Salin nous disait récemment qu'il regrettait qu'il n'y ait pas plus de transmission...

Patrick Delamontagne : Je pense qu'il y a trop d'écart, ils ne nous connaissent pas, ils ne nous ont pas vu jouer. Ils ne vont pas forcément être intéressés non plus, et ça je peux le comprendre aussi, ils ont beaucoup de sollicitations. Non ce qui manque c'est le fait d'être un peu dans le club, d'aller à droite à gauche, de rentrer... Mais bon c'est devenu tellement professionnel que tout a changé maintenant... Il faut une accréditation différente pour rentrer par telle porte ou telle porte, c'est le foot-business ! Même pour vous les médias, on voit les matchs, l'audience qu'il y a et l'activité quasi industrielle autour, c'est un autre football maintenant. Nous on a connu une époque qui était, je crois, plus sympa à ce niveau-là.