Ligue 1 : Montpellier à la recherche d'un second souffle et d'un nouveau départ

En quête d'un second souffle ou d'un nouveau départ, après une année 2022 noire de chez noire, le MHSC prend la route de Lorient, ce jeudi, à l'occasion de la seizième journée (17h). Face au club héraultais, des merlus qui, sur leur étale, comptent quatre succès de plus que les hommes de Romain Pitau, qui eux n'en ont empoché que quatre depuis le mois d'août, le dernier remontant, non pas à Mathusalem, mais pas loin : mi-septembre contre Strasbourg.

Entre une formation septième à qui tout a souri, et une autre quatorzième pour qui rien n'a tourné rond, les dynamiques sont donc aussi éloignées que les deux villes sur la carte. Cependant, la Paillade a bon espoir de retrouver rapidement le chemin de la victoire en Ligue 1.

D'abord, parce qu'elle y est parvenue au cours de ses deux derniers matchs amicaux (Rodez, Toulouse). Mais surtout, parce que de nombreux signaux sont revenus au vert, dans un vestiaire où de nombreux joueurs semblaient dans le rouge.

Téji Savanier, par exemple, a laissé penser qu'il avait retrouvé les sensations qui lui ont permis de s'imposer aux yeux du grand public et des amoureux de la Paillade comme l'un des meilleurs à son poste, dans l'hexagone, ces dernières années. Durant la trêve, les prestations du capitaine, à l'influence considérable sur les siens, ont en effet rassuré les quelques regards présents, malgré les huis-clos.

Globalement, les pailladins ont d'ailleurs tous montré qu'ils étaient en canne et qu'ils semblaient en voie de retrouver une meilleur assise défensive, alors que l'agressivité qui s'était envolée a paru de nouveau présente, lors des joutes contre les toulousains et les ruthénois. Seul bémol, une efficacité pas encore totale, en témoigne le grand nombre d'occasions non converties face au TFC, mais Elye Wahi et ses copains ont au moins le mérite de s'en être procurées.

Alors bien sûr, le discours, le travail et les nouveaux principes mis en place par Romain Pitau ne sont pas étrangers à ce vent nouveau qui a l'air de souffler sur la Paillade. La présence de Frédéric Mendy, arrivé comme adjoint dans le staff déjà en place, favorise aussi et sans aucun doute le retour de la grinta, et les premiers résultats.

Seulement, la prépa hivernale doit désormais être validée par des succès en championnat. Si tel est le cas, l'hiver sera plus doux que ce que tout le monde craignait, et l'ambition toujours affichée du président Nicollin de se tailler une place au chaud, dans les huit premiers, pourra repasser d'impossible à accessible.

Dans le cas contraire, les yeux de la Paillade, embués, se braqueront sur le mercato, avec l'espoir d'un relooking de la part des dirigeants. Et la course au maintien, elle, sera plus que jamais d'actualité.