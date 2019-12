Ligue 1 : Montpellier à la traîne face aux meilleurs

Montpellier, France

Cette saison, Montpellier n'a encore jamais gagné à l'extérieur, Lille n'a jamais perdu à domicile, et le MHSC n'a battu qu'une seule équipe située dans la première moitié du classement. A mi parcours, la saison passée, les hommes de Michel Der Zakarian en avaient fait chuter trois. Sur le papier, tout plaide donc en faveur du Losc, seule équipe invaincue sus ses terres, à l'aube de la 18ème journée de Ligue 1. Mais c'est aussi ce qui rend excitant le challenge héraultais, et marquante l'éventuelle performance au stade Pierre Mauroy, ce vendredi (20H45).

6 points sur 24 face aux équipes du TOP 10

Dixième de Ligue 1, à quatre points du podium et de son prochain adversaire, la formation pailladine a l'occasion de s'offrir un deuxième adversaire du Top 10, après avoir fait tomber Lyon, à domicile (trois nuls face à Bordeaux, Marseille et Saint-Etienne et quatre défaites contre Rennes, Nantes, Reims et le PSG).

La première moitié du classement, une zone que le MHSC devrait quitter, en cas de revers contre les Dogues, mais au sein de laquelle il pourrait de nouveeau grimper, s'il parvenait à obtenir son premier succès loin de la Mosson depuis le mois de mai.