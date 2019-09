Ligue 1 : Montpellier à Marseille, une citadelle presque imprenable

Montpellier a déjà fait chuter Lyon et Nice, cette saison

Montpellier, France

Le MHSC n'a plus enchaîner deux succès d'affilée depuis le mois d'avril, la saison dernière. A Marseille, ce samedi (17h30), c'est que vont tenter de faire les pailladins. Eux, dont le début de saison apparaît paradoxal : transparents à Nantes et inefficaces contre Rennes, mais flamboyants face à Lyon et Nice.

Jusque-là, Montpellier a présenté deux visages mais espère désormais n'en afficher qu'un : celui franchement séduisant, qui permet de rêver à une belle saison et à de grandes ambitions.

Deux victoires en 28 matchs à Marseille !

Seuls trois joueurs de l'effectif actuel étaient de la dernière victoire de Montpellier au Vélodrome (Hilton, Congré, Camara). Il faut dire qu'elle remonte à la saison 2014/2015. Depuis, quatre déplacements pour deux nuls et deux défaites, dont une la saison passée. Globalement, le MHSC a du mal à s'imposer chez son voisin : deux victoires en 28 déplacements. La première était intervenue l'année du titre, en 2012.

300 supporters de Montpellier

Cette fois, c'est dans un vélodrome où sont attendus près de 50.000 supporters, dont quelques 300 héraultais autorisés à se déplacer, que vont évoluer les hommes de Michel Der Zakarian. Une enceinte qui a vu son équipe chuter d'entrée, contre Reims (0-2), mais où Saint-Etienne s'est incliné. Les marseillais restent d'ailleurs sur trois succès consécutifs, en Ligue 1 (Monaco, Sainté, Nice).

Equipe probable (MHSC) : Rulli - Oyongo, Congré, Hilton, Pedro Mendes, Souquet - Le Tallec, Ferri, Mollet - Delort, Laborde