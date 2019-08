Ligue 1 : Montpellier aborde la saison avec ambition, mais sans prétention

Les montpelliérains n'ont plus décroché l'Europe depuis la saison du titre, en 2011/2012

Montpellier - France

En conservant l'essentiel de son ossature, en ayant frappé deux grands coups d'entrée, avec les arrivées des milieux de terrain Téji Savanier (Nîmes) et Jordan Ferri (Lyon), et en remplaçant des joueurs majeurs par des jolis noms (Souquet à la place de Aguilar, et sans doute Olsen à la place de Lecomte), le MHSC réalise une intersaison quasi parfaite. Sportivement, comme financièrement. Les hommes de Michel Der Zakarian ont donc de sérieux arguments pour faire figure d'outsiders en Ligue 1, eux qui ont sans doute de quoi améliorer le classement précédent (6ème), qui est déjà le meilleur depuis le titre acquis en 2012.

Le MHSC en rêve secrètement

Officiellement, la langue de bois est tout de même de sortie puisque la présidence affirme à l'AFP que l'objectif reste "le maintien", pour la 28ème pige du club dans l'élite (la onzième d'affilée). La prudence, diront certains. Cependant, s'ils sont restés bloqués juste devant les portes de l'Europe en fin de saison dernière, il est évident que les pailladins espèrent secrètement y accéder, en mai prochain.

Quelques couacs durant l'été

Si Montpellier a travaillé intelligemment, à la fois dans le recrutement, mais aussi en conservant sa paire d'attaquants (25 buts pour Delort / Laborde) et sa solide triplette en défense (Congrès, Mendes, Hilton), l'été héraultais a tout de même été ponctué de quelques couacs. D'abord, la blessure de Téji Savanier (contre Huddersfield) qui sera absent jusqu'à fin septembre. Celle aussi de Florent Mollet, à la cuisse, lors du dernier match amical. Entre temps, un stage à Washington qui a fait souffrir les organismes, de l'avis de l'ensemble du groupe.

Le MHSC a aussi perdu une pièce maîtresse, en la personne de Benjamin Lecomte, parti à Monaco : "Si Benjamin était resté, on aurait pu afficher d'autres objectifs", regrette d'ailleurs Laurent Nicollin, toujours auprès de l'AFP. Cependant, son remplaçant semble trouvé en la personne de Robin Olsen, international de l'AS Roma. Ce dernier pourrait arriver en prêt avec option d'achat. Pas forcément le pire des remplaçants, loin de là.