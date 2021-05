Ligue 1 : Montpellier aimerait attirer le défenseur Jeffrey Bruma (Wolfsburg)

Nous dressions son portrait lundi soir dans 100% Paillade, sans donner son nom, finalement dévoilé ce mardi. International, étranger, expérimenté, Jeffrey Bruma (29 ans) est bel et bien ciblé par Montpellier. Nous avions par ailleurs indiqué que le joueur en question avait donné son accord au MHSC, et de fait, le défenseur de Wolfsburg en Allemagne, en fin de contrat au mois de juin, souhaite rejoindre la Paillade.

Quasiment pas utilisé cette saison, Jeffrey Bruma avait été prêté à Mayence et Schalke lors des exercices précédents, après des expériences à Eindhoven, Hambourg, Leicester et Chelsea, dans le passé. Vainqueur du championnat des Pays-Bas en 2015 et 2016, le central a porté les couleurs de son pays une vingtaine de fois. Il pourrait porter celle de la Paillade, à compter de la reprise, malgré la concurrence sur ce dossier. A condition, bien sûr, que le nouveau coach ne soit pas opposé à son arrivée.