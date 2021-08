Ligue 1 : Montpellier annonce finalement une campagne d'abonnements pour la Mosson

Face aux incertitudes liées à la pandémie et au manque de visibilité par rapport à la tournure qu'auraient pu prendre les événements en matière de jauge et de pass sanitaire, le MHSC avait annoncé début août qu'il renonçait à sa traditionnelle campagne d'abonnements, pour les matchs de Ligue 1, à la Mosson.

Le club héraultais, dans un long communiqué, sous forme de questions-réponses, avait tout de même laissé la porte ouverte, au sujet d'une éventuelle commercialisation à mi-saison : "Tous les scénarios sont envisageables (...) dès que nous aurons de la visibilité et des garanties à moyen terme, nous prendrons des décisions".

Finalement, il n'aura pas fallu attendre la trêve hivernale. Depuis début août, le mécontentement des supporters s'est fait sentir, accentué encore après le match d'ouverture face à l'Olympique de Marseille. Sur les réseaux sociaux comme par mails, le peuple pailladin a réclamé son envie féroce de voir naître une campagne d'abonnements.

Un supporter, Michaël Malacarne, a même été reçu par la direction du MHSC pour expliquer son point de vue et celui de centaines d'autres. Le club a ouvert ses portes, geste suffisamment rare pour être souligné et même salué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les cartes ont été rebattues, la situation a évolué et le constat a été le suivant : non seulement le désir et la pression de ses fans étaient forts, mais en plus, l'horizon s'est suffisamment éclairci. En effet, les autorités locales ont donné une jauge à la veille du premier match : 13.500 personnes autorisées dans l'enceinte. Un chiffre suffisant pour lancer une campagne d'abonnements, même si rien ne dit qu'elle ne sera pas revue à la baisse si la pandémie s'aggrave encore.

Après validation du boss, Laurent Nicollin, le MHSC a donc communiqué, ce vendredi, sur son compte twitter. Pour l'heure, les détails n'ont pas été dévoilés, mais une campagne d'abonnements va bel et bien voir le jour, et ce malgré l'absence annoncée des ultras de Montpellier. De quoi apaiser les relations et le climat, devenus quelque peu tendus ces derniers jours.