Ligue 1 - Montpellier : Arnaud Souquet remplace Ruben Aguilar, parti à Monaco (officiel)

Montpellier, France

Deux officialisations, ce mardi, du côté du MHSC ! Comme relayé ces dernières heures sur France Bleu Hérault, les dirigeants montpelliérains ont laissé filer Ruben Aguilar à Monaco, pour cinq ans et pour près de 10 millions d'euros. Ils ont, quasiment dans la foulée, reçu Arnaud Souquet pour la traditionnelle visite médicale et pour la signature de son contrat.

Le bail porte sur quatre ans, jusqu'en juin 2013. Le joueur de 27 ans arrive de La Gantoise, en Belgique, où il s'était exilé il y a un an, après deux saisons pleines à l'OGC Nice. Le latéral droit remplace poste pour poste le néo-monégasque, et pourrait être aligné dès samedi à La Mosson, pour la première journée de Ligue 1, face à Rennes.

Arnaud Souquet connaît très bien ce rôle de piston qui sera le sien, lui qui a repris mi-juin avec son club belge et qui est donc prêt physiquement. Il arrive avec une belle expérience : plus de 50 matchs de Ligue 1, l'étranger, des sélections internationales chez les jeunes, ainsi qu'un tour préliminaire et un barrage de Ligue des Champions avec les aiglons.