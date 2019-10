Ligue 1 - Montpellier : aucun tir cadré, une première cette saison

Montpellier - France

Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps et plus de cinquante minutes de jeu pour voir la première occasion du MHSC, sur la pelouse du Stade de Reims : un crochet d'Ambroise Oyongo dans la surface de réparation, puis une puissante frappe du pied gauche, et un ballon qui passe juste au dessus de la barre. Malheureusement, cette action chaude fût la première, mais aussi la dernière.

A l'arrivée, un match sans le moindre tir cadré, une première cette saison pour le MHSC. Ce n'est pas faute d'avoir tenté à neuf reprises. Même à Nantes, où Montpellier avait été défait sur le même score et n'avait pas été plus inspiré, les héraultais étaient parvenus à trouver le cadre au moins une fois.

Deux constats : le premier, c'est que le système mis en place d'entrée, avec une seule pointe, n'allait pas. Le second, c'est cette équipe montre une certaine dépendance à Andy Delort, absent ce samedi. Et que ses partenaires semblent un peu perdus sans lui. Ce dernier est, par ailleurs, celui qui a le plus frappé en Ligue 1 sur les neuf premiers matchs (33 tirs) et le deuxième à avoir le plus cadré (14).