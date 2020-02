Ligue 1 - Montpellier : autopsie d'une "semaine de merde"

Montpellier, France

Fauché en plein vol, alors qu'il venait d'enchaîner cinq succès toutes compétitions confondues, le MHSC a montré des faiblesses et des lacunes, ces derniers jours : que ce soit sur la pelouse de Belfort, où il s'est montré inefficace, ou bien sur celle du Parc des Princes, où il s'est montré inexistant. Le coach a d'ailleurs parlé d'une "semaine de merde", avant de quitter la Capitale. Ainsi, même si l'on peut évoquer de "magie de la Coupe de France", parler de "match bonus" face au PSG, ou encore mettre en avant les faits de jeu, il est tout de même essentiel d'aller au delà de ces explications simplistes pour comprendre ce qui ne tourne ou n'a pas tourné rond.

D'autant que, même si la situation est loin d'être alarmante (cinquième place de L1), il va tout de même falloir vite rebondir, avec les réceptions de Metz, mercredi (19h), puis de Saint-Etienne, dimanche prochain (15h). Deux matchs à l'issue desquels on saura si cette fameuse semaine ne constituait finalement qu'on gros accident.

Une attaque trop juste ?

Face aux partenaires de Neymar, mais surtout en Coupe de France contre un club de N2, les footballeurs héraultais ont été incapables de marquer le moindre but. De quoi s'interroger, d'abord, sur le mercato d'hiver des dirigeants, qui ont fait le choix de ne pas renforcer leur secteur offensif, malgré les départs de Petar Skuletic et de Bastian Badu, si ce n'est par l'arrivée d un sud-coréen qui ne présente, pour l'heure, aucune garantie.

Un garçon dont on ignore s'il aura les épaules et le football pour prêter main forte à Andy Delort et Gaëtan Laborde. Leur permettre, notamment, de souffler de temps en temps. Car, aussi efficaces soient-ils la plupart du temps, les deux compères en ont parfois besoin.

L'absence de Pedro Mendes

On s'est aussi aperçu, et notamment contre Paris, que Pedro Mendes, derrière, et Damien Le Tallec au milieu, manquaient cruellement. Le premier est blessé, tandis que le second compense son absence sur la ligne défensive. Problème ? Le portugais apparaît aussi indispensable aux côtés de Vitorino Hilton et Daniel Congré, que l'ancien de l'Etoile Rouge ne l'est dans son rôle de rempart devant la défense, mais aussi pour son travail de l'ombre à la récupération et pour sa capacité à bien conserver les ballons.

Au delà du simple constant, on peut là encore s'interroger par rapport au mercato et au choix de ne pas recruter de défenseur central, alors même que Nicolas Cozza est lui aussi sur le flanc et que Michel Der Zakarian ne semble pas encore faire totalement confiance au jeune Clément Vidal.

Jordan Ferri, pas encore au top !

Autre soucis : le niveau de Jordan Ferri, revenu de blessure il y a peu. Le milieu de terrain, si brillant lors de ses premiers matchs avec Montpellier, est encore loin d'être au top et, du coup, son association avec Téji Savanier ne fait pas encore les étincelles tant espérées.

L'absence de turn-over

On peut également regretter l'absence de turn-over, au moins partiel, à Belfort. D'abord, mais il est évidemment plus facile de l'écrire après coup, parce que l'équipe type s"est inclinée. Ensuite, parce qu'au Parc des Princes, certains titulaires ont semblé payer la prolongation et les 120 minutes de jeu livrées, pour rien, quatre jours plus tôt.

Le mental et la maîtrise

Enfin, on notera aussi un certain manque de maturité chez certains. A l'image d'un Dimitri Bertaud et d'un Joris Chotard, tous les deux exclus, samedi soir. Deux garçons talentueux, bien sûr, mais qui vont rapidement devoir apprendre à se maîtriser et à se canaliser, sans toutefois se travestir.

Le premier a opéré une sortie hasardeuse au bout d'un quart d'heure, face au PSG, et a reçu un carton rouge direct. Le second, entré en jeu en seconde mi-temps, s'est illustré par ses récupérations de balle, sa projection vers l'avant, son envie de bien faire et son agressivité, mais pas seulement. Il s'est aussi distingué en collant deux grosses semelles à Neymar puis Kimbembe, qui lui ont valu deux cartons jaunes presque coup sur coup.