Ligue 1 - Montpellier : quelques regrets mais beaucoup d'espoirs

Souvent ultra séduisant à domicile, Montpellier a affiché un visage décevant à l'extérieur. Avec en plus une élimination précoce en Coupe de la Ligue, le MHSC devra mettre les bouchées doubles et se montrer plus régulier dès le mois de janvier, pour atteindre ses objectifs.