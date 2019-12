Ligue 1 : Montpellier ne panique pas avant la réception de Brest

Montpellier, France

La crise pointerait-elle le bout de son nez, à Montpellier ? Pour l'heure, la réponse est claire : "On n'est pas du tout en crise, et on va le montrer dès samedi", affirme Damien Le Tallec, à l'aube de la 19ème journée de Ligue 1 et de la réception de Brest, et alors que sa formation vient d'enchaîner quatre matchs sans victoire (une première depuis février dernier) et trois défaites de rang (ce qui n'était pas arrivé depuis avril 2018).

Pour le milieu de terrain, qui reconnaît un coup de moins bien, notamment depuis que le match contre Paris a basculé à vingt minutes de la fin, il faut nuancer : "On vient notamment d'affronter deux équipes qui jouent la Champions League, on a fait des bons matchs, avec des faits de jeu défavorables (...) la saison passée, on avait trente points à la trêve. Si on bat Brest, on sera tout près, on en aura 27".

Même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, donc, l'ancien pilier de l'Etoile Rouge admet que le bilan à l'extérieur, où Montpellier ne s'est toujours pas imposé, gâche quelque peu cette première partie de saison. Michel Der Zakarian, le coach, sait aussi que c'est là que le bât blesse : "On a trop de joueurs qui disparaissent, à l'extérieur".

Cependant, les ambitions élevées que Damien Le Tallec n'hésite pas à clamer haut et fort, lui comme certains de ses partenaires, restent inchangées, avec l'Europe en ligne de mire : "Peu de gens osent le dire, mais c'est ce qu'on veut. Moi, je joue pour ça, par pour être dixième. On a loupé l'Europe de peu la saison dernière, mais tout le monde veut la jouer. C'est extraordinaire de jouer l'Europe et j'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire (...) C'est très serré (...) il faudra gagner à l'extérieur en 2020."

Avant ça, il faudra battre Brest, ce samedi, afin de se remettre sur de bons rails, sans quoi Montpellier pourrait glisser un peu plus dans la seconde moitié de tableau. Les vacances et les têtes seraient alors plus lourdes avant d'entamer la phase retour.