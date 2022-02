Ligue 1 : Montpellier, c'est tout ou rien

Avec Montpellier, c'est souvent tout ou rien, cette saison, en Ligue 1. La Paillade écrase certaines formations et décroche des succès probants, et parfois presque inespérés quand, dans le même temps, elle craque face à des formations à priori plus modestes, sans parvenir à sauver les meubles.

Montpellier, c'est décidément pour le meilleur, souvent, et pour le pire, parfois. Avec Rennes et Nice, le MHSC est ainsi l'équipe de Ligue 1 qui, cette saison, obtient le moins de matchs nuls : quatre seulement, après 23 journées.

Signe que cette équipe gagne ou perd, mais qu'elle ne fait que rarement dans la demi mesure, capable qu'elle est d'arracher une victoire inespérée mais fabuleuse à Nice ou sur sa pelouse face à Monaco, mais incapable qu'elle est de tenir une victoire, quand bien même imméritée, face à Strasbourg et Saint-Etienne.

Des matchs, comme d'autres, au cours desquels, les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas non plus été en mesure d'appliquer le fameux adage qui dit que quand on ne peut pas gagner un match, il faut au moins savoir ne pas le perdre. La réception de Troyes qui avait fini par triompher à Montpellier, en a été elle aussi la parfaite illustration.

Montpellier : une équipe extrémiste ?

On le sait, on le répète, Montpellier a misé sur la jeunesse et sur un effectif restreint. Choix guidé par la crise et les finances du club. Alors forcément, contrairement à certains concurrents, si l'on imagine que Montpellier joue dans la cour des grands, la Paillade passe parfois de l'épouvantail comme face aux hommes du rocher, à l'épouvantable comme samedi à Geoffroy Guichard, lorsqu'il lui manque un ou deux joueurs majeurs. Mais Montpellier est aussi à l'image de son capitaine, et c'est ce qui fait son charme : une équipe spectaculaire, mais un mauvais gestionnaire.

D'abord, le MHSC ne sait pas encore gérer tout à fait correctement ses émotions. Avec cinq cartons rouges depuis le mois d'août, Jordan Ferri et ses partenaires se classe en tête du championnat, avec Clermont et Lyon, parmi les équipes de Ligue 1 qui en reçoivent le plus. Celui du maestro Téji Savanier, face à l'Estac, symbolise d'ailleurs à lui seul ce trait de caractère.

Ensuite, le Montpellier Hérault rencontre des difficultés dans la gestion du temps, récemment : sur les dix derniers buts encaissés, lors des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, neuf l'ont été dans le dernier quart d'heure. Signe que la Paillade ne maitrise pas ses fins de rencontre.

Enfin, autre problème : la gestion de l'énergie et des efforts, à l'image de certains joueurs qui donnent tout, mais peinent à terminer les rencontres, lèvent le pied, baissent leur garde et finissent par manquer de lucidité ou de vigilance.

Le coach et son staff, qui ont déjà réglé bon nombre de chantiers en un temps record et souvent avec les moyens du bord, ont donc encore du pain sur la planche. Les joueurs, eux, devront se remonter les manches dès samedi, contre le champion de France en titre. Ce qu'ils ont toujours fait après avoir été critiqués par les supporters ou envoyés dans les cordes par les adversaires, cette saison.

Aujourd'hui, l'équation est aussi simple à établir que complexe à résoudre : la Paillade doit éviter les montagnes russes, demeurer une attraction et rester sur de bons rails.