Ligue 1 : Montpellier change de cap pour sa trentième en Ligue 1

A l'aube de sa trentième saison en première division depuis 1974, le MHSC prend un virage. Changement de coach, mais aussi de stratégie, face aux conséquences de la pandémie et des moyens limités.

Aux portes de l'Europe ces dernières saisons, le MHSC a tranché à l'issue de la dernière. Michel Der Zakarian a été remercié pour le travail accompli, son contrat n'a pas été prolongé. La direction a en effet voulu changer d'air, mais aussi de cap, et le choix de Laurent Nicollin s'est porté sur un homme : Olivier Dall'Oglio.

En attirant l'alésien, qui n'a jusque-là jamais joué le haut de tableau avec les formations qu'il a coachées, Laurent Nicollin a semblé faire un pari. Cependant, ce sentiment n'est pas tout à fait vrai. Car en serrant la main de l'ancien entraîneur de Dijon et Brest, le président héraultais sait qu'il s'est maqué avec un coach non seulement salué pour sa capacité à bien faire jouer ses équipes, mais aussi et surtout avec un homme reconnu pour ses qualités de formateur.

Et voilà une donnée essentielle, pour le MHSC version 2021/2022. En effet, alors que la pandémie a limité les moyens financiers du club, ce dernier entend plus que jamais miser sur son centre de formation. La préparation estivale a d'ailleurs confirmé le discours livré au moment de la reprise, avec l'utilisation de jeunes joueurs prometteurs (Estève, Delaye, Hal-Hal, Guermouche, Tamas, Loubatières).

Cela ne veut pas dire que la volonté du club d'atteindre une place européenne a disparu. Cela veut simplement dire que personne n'en voudra à Olivier Dall'Oglio s'il n'y parvient pas à l'issue de l'exercice qui démarre. Une saison de transition, donc, au cours de laquelle les bonne surprises seront les bienvenues, mais où le top 5 ne sera ni un ordre ni une priorité.

Un effectif stable mais peu de renforts

Tout ceci est d'autant plus vrai que pour l'heure, le MHSC ne s'est pas considérablement renforcé, contrairement à certains concurrents (Marseille, Nice, Rennes, Lyon, Paris, Monaco). L'équipe a certes peu bougé, ce qui constitue une force, d'autant qu'elle s'appuie sur quelques joueurs de grande qualités, mais l'absence de vente n'a pas permis d'attirer des renforts de poids dans tous les secteurs.

Si Mamadou Sakho constitue un énorme coup sur le papier, la défense peut apparaître encore fragile en nombre et en qualité, après les départs de Vitorino Hilton et de Daniel Congré. D'autant que Matheus Thuler doit encore y prendre ses marques, lui qui a débarqué du Brésil cet été.

Même constat au milieu de terrain. La sentinelle espérée n'est pour l'heure pas arrivée. Et si Léo Leroy a montré de très bonnes choses durant les amicaux, les départs de Damien Le Tallec, Keagan Dolly et Il Lok Yun n'ont, plus ou moins volontairement, pas été compensés.

Enfin, si l'attaque n'a pas bougé, le risque de perdre Gaëtan Laborde et ses seize buts en Ligue 1, la saison passée, reste entier. Si les offres escomptées n'ont pas encore été déposées sur le bureau de Laurent Nicollin, le buteur héraultais demeure convoité. En France (Rennes), comme à l'étranger (Russie, Allemagne, Espagne et Italie). Ce départ ouvrirait alors un nouveau chantier, que personne n'espère devoir régler dans l'urgence. D'autant que si le MHSC s'est positionné sur d'éventuels remplaçants, rien ne garantit qu'ils auraient le même rendement.

A l'heure qu'il est, Montpellier entend donc avant tout limiter la casse, laisser passer l'orage lié à la pandémie, dissiper les doutes et les incertitudes, et préparer l'avenir, avec en point de mire la livraison du nouveau stade. Laurent Nicollin a d'ailleurs récemment affirmé à nos confrères du Midi Libre qu'il se satisferait d'une huitième place. Une position qui n'empêchera pas les joueurs, eux, à l'image du capitaine Andy Delort, de se montrer, malgré tout, bien plus ambitieux.