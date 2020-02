Ligue 1 : Montpellier cherche un second souffle

Vitorino Hilton et ses partenaires doivent battre Strasbourg pour rester dans la course à l'Europe

Avec Toulouse, Montpellier est la seule équipe qui a perdu ses deux derniers matchs. La comparaison est évidemment osée, car le bilan des pailladins est évidemment à des années lumières de celui des toulousains, mais il est quand même très moyen, sur ce début d'année 2020. Le club héraultais est aujourd'hui à six points de la quatrième place (Lille) et à sept points du podium (Rennes).

La machine héraultaise, qui n'a pris que quatre points sur les quinze derniers mis en jeu, est quelque peu grippée, y compris à domicile où les performances récentes sont moins éblouissantes que sur les matchs allers : "c'est vrai qu'on est moins conquérants qu'on ne l'a été. Après, on avait déjà des sautes d'humeurs, puisqu'on ne gagnait pas à l'extérieur, même quand on était en pleine forme à la maison", explique le coach Michel Der Zakarian.

Moins conquérants qu'on ne l'a été, reconnaît Michel Der Zakarian

A domicile, sur la phase retour : une victoire difficile contre Dijon (2-1), un nul logique contre Metz (1-1) et un succès au courage face à Sainté (1-0). Des résultats plus ou moins satisfaisants, mais des contenus pas toujours encourageants : "Il faut savoir rebondir. Le maître mot, c'est de retrouver de la couleur, d'être bien compact". De fait, le visage à La Mosson sur les dernières sorties constitue aujourd'hui une source d'inquiétude, quand on sait qu'en l'absence d'un nombre suffisant de victoires à l'extérieur, ce sont les résultats à la maison qui ont, jusque-là, permis au MHSC de rester au contact des équipes de tête.

Même si elle n'est "pas décrochée et toujours à la lutte", la formation de Michel Der Zakarian qui affirme qu'il y "croit toujours et qu'il a confiance dans ses joueurs" doit donc repartir sur un nouveau cycle vertueux, sans quoi ils pourraient être privés de campagne européenne pour l'exercice suivant. Pour éviter pareille désillusion, les joueurs vont devoir retrouver ou élever leur niveau de jeu, selon les cas. La clef viendra peut-être aussi d'un changement tactique, au moins sur certains matchs, et notamment à l'extérieur.

