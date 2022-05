A la recherche d'un milieu défensif plus athlétique que ceux qu'il possède actuellement, le MHSC a notamment ciblé l'international tunisien Aïssa Laïdouni, actuellement en Hongrie et passé brièvement par Angers SCO.

Ligue 1 : Montpellier cible et veut séduire Aïssa Laïdouni

En tribune à la Puskas Arena, le mercredi 11 mai dernier, Bruno Carotti était venu voir l'une des cibles du MHSC pour le poste de milieu défensif recherché par le club, cet été. Titulaire, ce jour-là, comme lors de la majorité des rencontres de sa formation, Aïssa Laïdouni a remporté la finale de la coupe nationale et réalisé ainsi le doublé, puisque le Ferencváros Torna Club a aussi été sacré champion de Hongrie, cette saison, pour la quatrième fois d'affilée.

Un nouveau trophée, pour ce garçon élu meilleur joueur de la division, il y a quelques mois, et qui se refait la cerise après des débuts compliqués, dans le monde professionnel, en France.

Pas un long fleuve tranquille

En effet, arrivé à Angers lorsqu'il avait 19 ans, après avoir fait toutes ses classes dans sa ville de Montfermeil, en Seine Saint Denis, le jeune homme n'a finalement disputé qu'un seul match de Ligue 1, en avril 2016 face à Troyes, avant qu'une brouille avec son coach et ses dirigeants ne mettent un terme à son rêve de s'imposer dans l'Anjou.

Ecarté, Aïssa Laïdouni est ainsi prêté en National, à Chambly et aux Herbiers, puis s'exile en Roumanie à l'issue de son bail. Au FC Voluntari, où il évolue deux années retrouve du plaisir et tape dans l'oeil de plusieurs formations, notamment Swansea, comme L'Equipe le raconte. Finalement, c'est un voisin hongrois qui rafle la mise.

A l'est, le renouveau

Et c'est là, à Budapest, que l'international tunisien, sur qui a aussi lorgné l'Algérie, un temps, refait parler de lui. Dans la capitale, il joue notamment plusieurs matchs sur la scène européenne en Europa League et en Champions League, notamment contre le FC Barcelone et la Juventus de Turin.

En parallèle, celui qui porte le numéro 93, comme son département d'origine, se fait aussi un nom et une place en sélection. Avec la Tunisie, récemment, il est l'un des acteurs majeurs de la qualification pour le mondial au Qatar, avec un match énorme des Aigles de Carthage face au Mali, en barrage.

Un profil recherché

Aujourd'hui, alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à Aïssa Laïdouni, le MHSC a jeté son dévolu sur cette sentinelle qui coche plusieurs cases, par rapport au profil recherché par le club et par le coach, Olivier Dall'Oglio.

A Chambly, son entraîneur Bruno Luzi disait à nos confrères de L'Equipe qu'il avait "de la vitesse, de la puissance, de la technique et de l'adresse". Et qu'il fallait selon lui "le placer proche de la surface, car il peut passer, marquer, et faire jouer."

Interrogé sur ses qualités, lorsqu'il évoluait à Angers, l'intéressé se définissait quant à lui comme un milieu défensif avec "beaucoup d'impact" dans son jeu, et capable d'évoluer aussi "défenseur central" ou de dépanner au poste de "latéral droit et gauche".

Reste désormais à trouver un accord avec le joueur, mais également avec son club auquel il faudrait payer une indemnité de transfert, même si Laïdouni n'est pas le seul ciblé par le MHSC, pour venir prêter main forte à Jordan Ferri, Téji Savanier, Joris Chotard et Léo Leroy, dans l'entre jeu.

Des partenaires supervisés ?

Le directeur sportif de la Paillade, qui nous a confiés en avoir profité pour observer d'autres joueurs, lors du match auquel il a assisté, aura peut-être séduit par l'ivoirien Franck Boli (28 ans), ancien meilleur buteur du championnat norvégien et qui s'et offert un doublé, ce jour-là, portant son total à onze buts en 27 matchs, cette saison.

Il n'aura en revanche pas pu admirer le marocain Ryan Mmaee (24 ans), blessé, et qui lui a scoré à 19 reprises en 37 rencontres, toutes compétitions confondues.