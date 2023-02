Ligue 1 : Montpellier confirme à Troyes

Cette deuxième victoire d'affilée en Ligue 1, c'est un "beau cadeau d'anniversaire", avoue dans un petit sourire Michel Der Zakarian qui a fêté samedi ses 60 ans. Il faut dire que le coach a été inspiré, puisque sur le but de la délivrance signé Khari à la 89e minute, trois joueurs entrant sont impliqués, dont Valère Germain. "Même si c'est frustrant de ne rentrer que dix minutes, c'est vrai que sur l'action, je fais un super contrôle, puis Khalil (Fayad, ndlr) frappe et c'est Wabi (Khazri, ndlr) qui conclut, c'est bien."

Un match "pas joli à regarder" concède Christopher Jullien, mais l'essentiel est ailleurs, Montpellier enchaine enfin deux résultats positifs, une première depuis août dernier avec deux succès contre Brest (0-7) et Ajaccio (2-0), et compte désormais 7 points d'avance sur son adversaire du jour, premier relégable.

Une défense hermétique, Kouyaté une muraille

Une victoire au stade de l'Aube obtenue grâce à des changements payants, mais aussi grâce à une défense de fer, menée à bien par un Kyky Kouyaté impassable. "Je me sens bien dans l'équipe, je dis toujours que quand on ne prend pas de but, on repart avec un point", glisse-t-il malicieusement à France Bleu Hérault. "Là, ça fait deux matches qu'on fait un clean sheet, il faut continuer à prendre des points, le championnat est difficile il y a quatre équipes qui descendent."

Kyky Kouyaté a mené la défense héraultaise d'un pied de maître, dimanche, au stade de l'Aube. © Radio France - Julien Froment

Et de rappeler à l'ordre ses partenaires pour éviter toute enflammade intempestive: "On a sept point d'avance sur Troyes, mais rien n'est fait, c'est important d'enchainer." Même son de cloche du côté du coach: "il faut rester humble, continuer à travailler"

L'expulsion du capitaine Savanier, seul bémol

L'après-midi aurait pu être parfait, mais Montpellier, a fini tout comme Troyes la rencontre à dix. Après l'expulsion de Yadé pour une tacle mal maitrisé, c'est Téji Savanier qui a également été exclu pour une semelle sur Rony Lopes (73e). Une carton jaune devenu rouge après appel de l'assistance vidéo. Le capitaine pailladin devrait manquer au moins deux matches, contre Lens et Angers, en attendant le verdict de la commission de discipline de la Ligue.