Ligue 1 : Montpellier continue d'avancer pour la venue du défenseur brésilien Matheus Thuler

A l'heure qu'il est, la venue de Matheus Thuler au MHSC l'été prochain n'est pas encore certaine. Le Montpellier Hérault a bel et bien travaillé et avancé pour tenter d'attirer l'ex international U20 brésilien dans ses filets, mais les dirigeants du club héraultais doivent encore régler des détails pour parvenir à un accord définitif avec leurs homologues de Flamengo, club au sein duquel Thuler ne semble plus trouver sa place.

Par ailleurs, le MHSC devra aussi trancher dans les prochains mois, afin de se délester d'un de ses quatre joueurs extra-communautaires : Hilton, Yun, Suarez, Mavididi. Le contrat des deux premiers arrivent à terme en fin de saison, même si celui du coréen possède une option de deux années supplémentaires. Alors que le bail des deux derniers ne se termine pas avant juin 2023 pour l'un et juin 2024 pour l'autre.

Tout ces paramètres font dire à l'un des acteurs du dossier, que nous avons joint, que Thuler n'est pas encore pailladin et qu'il faut rester prudent. Cependant, les négociations pour l'arrivée du défenseur central sud-américain, dont la carrière est gérée par Giuliano Bertolucci, ex-agent de Marquinhos, sont en bonne voie. Encore récemment, le jeune homme de 21 ans a rencontré un représentant de la Paillade, au Brésil, selon le journal O Dia, qui rapporte que les discussions tournent autour d'un prêt payant de 18 mois, estimé à prêt de 200.000 euros.

Les pailladins disposeraient alors d'une option d'achat inférieure à trois millions d'euros, qu'ils choisiraient ou non de lever, en décembre 2022. Le cas échéant, Flamengo aurait le droit à un pourcentage lors d'une future revente. Si elle devait se confirmer, l'arrivée de Matheus Thuler pourrait marquer la fin de carrière de Vitorino Hilton avec le MHSC, même si le capitaine et ses dirigeants ne se sont pas encore prononcés, à ce sujet. Elle pourrait par ailleurs inciter Nicolas Cozza à faire ses valises, lui qui a failli rejoindre le Real Valladolid, cet hiver.