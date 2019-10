Ligue 1 : Montpellier craint une longue absence pour Jordan Ferri, blessé au genou

Montpellier - France

La tuile, pour le MHSC et pour Jordan Ferri. Le club héraultais ne souhaitait pas que l'info soit divulguée avant le match contre Angers, ce samedi. Elle a fini par sortir. Retenu dans un groupe de 19 joueurs, le milieu de terrain n'était finalement pas sur la feuille de match. Il souffre d'une blessure au genou, survenue vendredi à l'entraînement. L'ancien nîmois s'est blessé lors d'une séance, à priori tout seul.

Jordan Ferri doit passer des examens complémentaires, dans les prochaines heures, afin de savoir si un ou plusieurs ligaments sont touchés et s'ils le sont durement. En fonction, son absence pourrait être comprise entre deux et trois mois, selon nos informations. Il pourrait s'agir d'une blessure similaire à celle de Téji Savanier (distension du ligament interne), qui a fait son retour et ses débuts en Ligue 1 samedi dernier, à Reims, après avoir passé deux mois à l'infirmerie. C'est en tous cas ce qui est craint au sein du club héraultais.