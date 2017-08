LIGUE 1 - Montpellier démarre la saison par une victoire (1-0) face à Caen

Le Montpellier Hérault a remporté 1-0 son premier match de la saison en Ligue 1 face à Caen. Un résultat pour "Loulou". La rencontre a été marquée par toute une série d'hommage à l'ancien président du MHSC.

Tout un symbole. C'est un joueur historique du club qui a délivré tout le stade de la Mosson ce samedi soir. Souleyman Camara a marqué de la tête le seul but de la rencontre à la 59e minute face à Caen.

D'un but de la tête Camara permet à #Montpellier de décrocher sa première victoire de la saison face à Caen ! #MHSCSMChttps://t.co/zZ1kRVIpCH — France Bleu Hérault (@bleuherault) August 5, 2017

Montpellier remporte donc son premier match de la saison sur le plus petit des scores (1-0). Mais l'enjeu de la soirée n'était pas là. Avant, pendant et après, les supporters du club ont rendu un dernier hommage à Louis Nicollin. L'ancien président et fondateur du Montpellier Hérault est décédé le 29 juin dernier à l'âge de 74 ans.