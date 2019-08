Ligue 1 : pas au complet, le MHSC lance sa saison face au Stade Renais

Montpellier - France

Jour de rentrée pour le MHSC : premier match de la saison en Ligue 1, ce samedi soir (20h), à la Mosson, face au Stade Rennais. Les hommes de Michel Der Zakarian reprennent du service après six semaines de préparation, et avec au moins autant d'ambitions que la saison passée, où ils avaient fini sixièmes.

Lors de la première journée de l'exercice précédent, les montpelliérains s'étaient inclinés à domicile, face à Dijon (1-2). Il avaient cependant clos la saison à la septième place à la maison (8 victoires, 8 nuls et 3 défaites), et n'ont plus perdu dans leur stade depuis le 24 février contre Reims (2-4).

Pas encore au complet

En revanche, l'entraîneur Michel Der Zakarian ne pourra pas aligner son équipe type : toujours pas de gardien numéro un, et trois joueurs blessés (Savanier, Mollet, Sambia), parmi lesquels une recrue estivale.

Florent Mollet pourrait être remplacé par le jeune Joris Chotard (17 ans). Aperçu lors du dernier match amical, à Gérone, le jeune homme a montré de belles choses et semble être en mesure de débuter, selon son entraîneur.

Et le Stade Rennais ?

Les hommes de Julien Stéphan ont déjà un match officiel dans les jambes : le trophée des champions perdu contre le PSG (2-1) le weekend dernier, en Chine. Et l'entraîneur des rouge et noir se méfie d'un MHSC qu'il estime beaucoup.

Les bretons, dont l'effectif n'est pas non plus définitif, démarrent avec pas mal de points d'interrogation. Michel Der Zakarian ne sait "pas trop à quoi s'attendre", lui non plus, par rapport à son adversaire. Il s'est confié à Bertrand Queneutte.

Equipe probable pour Montpellier : Bertaud - Ristic, Congré, Hilton, Mendes, Souquet - Le Tallec, Chotard, Ferri - Laborde, Delort

Montpellier - Rennes, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, à partir de 19h45, avec Bertrand Queneutte, au commentaire.