Ligue 1 : Montpellier et Dijon se quittent sur un nul

Montpellier, France

Mené après une minute de jeu, après un cafouillage dans la surface et un but contre son camp de Junior Sambia, Montpellier a su renverser Dijon, en première mi-temps, pour mener au terme des 45 premières minutes (2-1). Un coup franc direct et dévié signe Florent Mollet, puis un chef d'oeuvre de Téji Savanier, avec une frappe pleine lucarne depuis 25 mètres.

Seulement, si le MHSC a largement maîtrisé la première période, les hommes de Michel Der Zakarian ont levé le pied et se sont laissés endormir en seconde période. Ils ont alors logiquement vu les dijonais revenir au score, sur un nouveau cafouillage dans la surface.

Montpellier reste dans le TOP 5,enchaîne un sixième match sans défaite en Ligue 1, mais ne gagne toujours pas à l'extérieur.