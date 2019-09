Ligue 1 : Montpellier fait chuter Nice à la Mosson

Andy Delort a marqué son premier but à la Mosson cette saison

Montpellier - France

Un match d'une grande intensité, beaucoup d'occasions de chaque côté, et à l'arrivée un nouveau succès pour le MHSC. Les montpelliérains ont concédé l'ouverture du score, mais ont réagi dans la foulée, avec un second but de Andy Delort cette saison. En seconde période, Florent Mollet a permis aux siens de passer devant.