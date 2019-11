Ligue 1 : Montpellier fait le show contre Amiens

Montpellier, France

Il fallait remonter à la saison 2016/2017, il y a près de trois ans, pour trouver une victoire avec quatre buts de Montpellier en Ligue 1 (4-0, contre Bordeaux, le 17 décembre 2016). Ce samedi, le MHSC en a décroché une nouvelle, face à Amiens, à l'occasion de la quinzième journée de l'exercice en cours (4-2).

Les buteurs : Le Tallec (13'), Laborde (62'), Delort (67'), Mollet (72'). Côté amiénois, ce sont Kakuta et Lahne qui ont planté.

Un but annulé par la VAR

Une première mi-temps maîtrisée, à l'issue de laquelle Montpellier aurait du virer en tête. Finalement, un score de parité. Les hommes de Michel Der Zakarian avait ouvert le score grâce à une tête très bien placée par Damien Le Tallec (13'), sous la barre, servi par Vitorino Hilton, d'un joli ballon lobé devant les six mètres.

Damien Le Tallec a marqué son cinquième but en Ligue 1 et avec le MHSC © AFP - Sylvain Thomas

Ensuite, Montpellier a cru doubler la mise : nouveau mouvement d'école signé Andy Delort / Gaëtan Laborde. Une combinaison, avant que le premier ne serve le second dans le dos de la défense. L'ancien bordelais conclut alors d'une volée du pied gauche, dans un angle fermé. Seulement, c'était sans compter sur la VAR : un petit morceau de talon qui dépasse, paraît-il. De quoi annuler le but selon les assistants de Mr Pignard.

Et dans la foulée ? Une égalisation en forme de hold-up de la part d'une équipe picarde très balbutiante, jusque-là. Un but signé Gaël Kakuta (43'), bien placé au second poteau pour reprendre le centre de Haitam Aleesami.

Otero voit rouge !

Alors que la deuxième mi-temps venait de démarrer, les câbles de l'attaquant colombien d'Amiens se sont touchés : Juan Otero s'est essuyé les crampons volontairement sur Vitorino Hilton (53'), alors que les deux hommes venaient de disputer un duel parfaitement régulier. Il a tout de suite écopé d'un carton rouge.

Quatre buts en seconde mi-temps

Montpellier a accéléré en seconde période, avec des exploits individuels et un superbe collectif. Gaëtan Laborde a d'abord permis à son équipe de repasser devant : une têté puissante sur un corner de Téji Savanier. Ensuite, une frappe monumentale signée Andy Delort en pleine lucarne.

Très en vue, Gaëtan Laborde y est allé de sa passe décisive pour un Florent Mollet qui venait d'entrer en jeu et qui a contrôlé dans la surface avant d'ajuster Régis Gurtner. En fin de match, Pedro Mendes s'est fait surprendre par Jack Lahne qui a poussé le ballon au fond.