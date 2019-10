Ligue 1 - Montpellier : Geronimo Rulli espère rejoindre la sélection argentine

Très performant depuis son arrivée à Montpellier, cet été, le gardien de but Geronimo Rulli rêve d'être appelé en sélection argentine. La concurrence est rude, mais le portier prêté par la Real Sociedad est sur la bonne voie.

Montpellier - France

Au mois d'août, Geronimo Rulli assurait ne pas penser à la sélection argentine. Deux mois plus tard, le portier de Montpellier, en Ligue 1, avoue qu'il y songe et déclare même qu'il espère la rejoindre. Auteur d'un excellent début de saison dans son nouveau club, le jeune homme de 27 ans prêté pour une saison avec option d'achat par la Real Sociedad pourrait bien finir par taper dans l'oeil du sélectionneur. A la fois rassurant et décisif avec ses partenaires héraultais, Geronimo Rulli est le troisième gardien du championnat en nombre d'arrêts (32), à égalité avec Steve Mandanda. Il est aussi à la tête de la quatrième défense de Ligue 1.

Pour l'instant, d'autres joueurs ont la préférence de Lionel Scaloni : Franco Armani de River Plate (33 ans), Augustin Marchesin du FC Porto (31 ans), Esteban Andrada de Boca Junior (28 ans). Par ailleurs, un autre gardien de Ligue 1 espère un jour être convoqué : Walter Benitez de l'OGC Nice. De son côté, Sergio Romero (Manchester United), qui n'est que numéro deux dans son club, a sans doute tiré une croix sur l'Albiceleste.

Géronimo Rulli : "Oui, évidemment. Si j'arrive à maintenir mon niveau actuel durant longtemps, je pourrai atteindre la sélection. Cependant, ce n'est pas une décision qui m'appartient. La décision est entre les mains d'un sélectionneur. Et s'il considère que je ne suis pas le meilleur pour porter les couleurs de l'Argentine, je ne peux rien faire. Je devrai simplement accepter sa décision".