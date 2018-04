Solides et opportunistes, les Bordelais alignent ce dimanche un deuxième succès de rang. Et reviennent à quatre points de la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.

Bordeaux est donc, avec Saint-Etienne, le grand gagnant de la 33ème journée. Alors que les candidats à la Ligue Europa n'ont pas beaucoup avancé, les Bordelais ont ajouté trois points dans leur besace. S'ils ne sont que dixièmes du championnat, ils sont revenus à quatre longueurs de Rennes. De quoi pimenter la fin de saison.

Avec un 4-4-2 en losange, Vada préféré à Malcom et Contento sur la gauche de la défense, Gustavo Poyet confirme au coup d'envoi sa volonté de faire bouger les choses.

Invaincu depuis neuf journées, Montpellier est le premier à se mettre en évidence. Suite à une faute de Koundé, Mbenza voit son ballon dévié et atterrir sur la barre puis sur le poteau sans franchir la ligne.

Braithwaite débloque son compteur

La réponse bordelaise est immédiate. Sur le premier corner, Pablo dévie de la tête au second poteau et Braithwaite surgit pour inscrire son 36ème but en Ligue 1 mais son premier sous le maillot des Girondins (0-1, 9ème).

Le MHSC prend un coup sur la tête et comme Pablo, royal en défense, et Plasil, métronome du milieu, font la loi, les Bordelais, qui auraient pu faire le break par Braithwaite (30ème) sans une intervention de Congré, rentrent au vestiaire avec cet avantage.

Meïté également

L'attaquant danois rate à nouveau le doublé dès la reprise sur un caviar de Sankharé (47ème). Mais deux minutes plus tard, Kamano profite d'une transversale parfaite de Lerager pour ajuster Lecomte.

Gustavo Poyet espérait poser des problèmes à Montpellier, c'est fait. © AFP - Pascal Guyot

Les Bordelais s'accrochent ensuite et contiennent sans trop de frayeurs les assauts d'une équipe héraultaise en manque d'idées. Et s'offrent un dernier plaisir avec un troisième but de Meïté à la réception d'un caviar de Contento (0-3, 78ème). Le but, superbe, de Skhiri (1-3, 88ème) ne changera rien à l'affaire. Même si dans la foulée, Costil, décisif sur le penalty de Camara (91ème), évite à son équipe des arrêts de jeu sous haute tension.

Ce cinquième succès à l'extérieur permet à Bordeaux d'entretenir un fol espoir. Et de s'offrir un vrai match à enjeu dimanche prochain face au PSG.