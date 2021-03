Gaëtan Laborde (Montpellier) : "être performant pour avoir un avenir ambitieux"

Attaquant de la Paillade où il dispute sa troisième saison, Gaëtan Laborde réalise encore une grosse saison en terme de statistiques, malgré une position plus excentrée. A 26 ans, patient et performant, le jeune homme nourrit aussi de grandes ambitions.

Titulaire indiscutable à Montpellier, Gaëtan Laborde alimente en buts et en passes décisives la Paillade depuis l'été 2018. Devenu l'un des meilleurs attaquants du championnat de France de Ligue 1, aux côtés de son compère Andy Delort, il lui restera un an de contrat à l'issue de l'exercice en cours. Seulement, pas certains qu'il soit encore héraultais au mois d'août prochain. A 26 ans, l'ancien bordelais est l'un des footballeurs du MHSC qui pourrait rapporter gros à son club, lui qui peut aussi logiquement aspiré à des ambitions plus élevées. Gaëtan Laborde était l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, avec Jean-Bernard Sterne, ce lundi.

Entretien : Gaëtan Laborde dans 100% Paillade (extrait)

Quelle est votre relation avec Laurent Nicollin ?

On a une relation forte, de confiance. On s'estime énormément. En tous cas, moi je l'estime vraiment beaucoup. C'est quelqu'un d'important au quotidien. Il n'y a pas toujours de grands dialogues, mais d'un geste ou d'une accolade, on se comprend. Il n'y a pas besoin de dire 10.000 mots pour se comprendre.

Votre entente avec Andy Delort est-elle innée ou s'est-elle forgée ?

Je pense que c'est un peu des deux. Il y a eu une connexion automatique et directe entre nous. Et on l'a développée au fur et à mesure des entraînements. Ce qui fait qu'il y a encore plus de lien aujourd'hui. On n'a pas de défi entre nous. Mais forcément, je suis très heureux quand il marque, lui quand je marque. Inconsciemment, ça nous pousse vers le haut, à vouloir faire plus et mieux, ensemble.

Quand on est attaquant et qu'on ne marque pas sur plusieurs matchs, on considère que ce sont des trous d'airs ou bien des cycles ?

Ca dépend, notamment de la dynamique de l'équipe, des performances. Cela m'arrive et ça arrive à d'autres attaquants d'avoir des petits trous d'air. On ne peut pas marquer à tous les matchs, sinon on finirait à 50 buts chaque saison. Quand ça nous arrive, au fil des années, on espère que ces périodes seront les plus courtes possible. On prend de la confiance. Et on se sert du passé, de l'expérience qui joue beaucoup.

Les supporters de la Paillade sont-ils devenus plus exigeants, au fil du temps, depuis votre arrivée ?

Peut-être. Quand on est habitué à avoir de bons attaquants, une bonne équipe, on s'habitue vite à ça. Les supporters sont comme ça. Ils ne sont pas avec nous depuis un an, ça joue aussi, on le paie. C'est naturel d'avoir des supporters exigeants, on leur a montrés de belles choses et c'est à nous d'assumer. Quand on est moins bien, c'est normal qu'ils nous disent qu'on n'est pas au niveau.

Vous avez été repositionné sur une aile, dans le nouveau schéma (4-3-3) : est-ce que ça vous manque d'être devant, à côté d'Andy ?

C'est sûr que de jouer sur le côté me demande de défendre d'avantage. Maintenant, j'arrive tout de même à me créer des situations. Je peux aussi me retrouver dans la surface, j'ai cette liberté, même si ensuite je dois défendre. Je ne sais pas si je dépasserai mon record en Ligue 1 (13), ce sera difficile. Mais si je peux marquer le maximum de buts, je le ferai.

Etes-vous le même joueur sans Andy et est-il le même joueur sans vous ?

Je pense que nous nos qualités, on les a. On n'a pas besoin de l'un ou l'autre pour les avoir. A deux, on pose plus de problèmes aux autres. Mais Andy n'a pas besoin de moi pour être un super joueur. Et je n'ai pas besoin de lui pour être un bon joueur. Andy est revenu, ça fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est bien pour l'équipe quand on est tous les deux sur le terrain.

Le journal L'Equipe a sorti jeudi dernier le onze des joueurs oubliés par Didier Deschamps, chez les Bleus. Vous en faite partie (avec Téji Savanier, ndlr). Avez-vous le sentiment d'être oublié en équipe de France ?

Je ne pense pas avoir été oublié. Il y a une génération et des joueurs extraordinaires en équipe de France. Le but, c'est de travailler. Et pourquoi pas un jour y postuler, ça reste l'objectif de tout footballeur. Et ça passe pas des très bonnes performances. Il y a de supers attaquants. J'ai connu ça en jeune, j'ai vibré et passé des moments extraordinaires. On a donc, bien sûr, envie de goûter à ça. L'équipe de France A, ça reste le graal. Cela reste un objectif. Maintenant, je pense que j'en suis encore loin. Mais j'espère la toucher du doigt un jour.

Dans quels domaines pourriez-vous progresser ?

Un peu dans tout. Eviter les périodes sans marquer, déjà, être plus régulier. Même si je pense avoir déjà progresser, je dois faire encore mieux. Techniquement, aussi. Un peu dans tout, pour être plus performant.

La tentation d'un départ est-elle grande, en fin de saison ?

On ne sait jamais trop ce qu'il peut se passer, dans le foot. Je pense que je fais une bonne saison. S'il y a quelque chose d'intéressant, je m'y intéresserait. Et si ça peut être intéressant pour le club, on s'y intéressera. Maintenant, il y a une fin de saison, des trucs vraiment sympa à jouer, le chemin est encore long. Il y a des trucs vraiment sympas à jouer. Ce n'est pas le moment de se polluer l'esprit avec ça. Si je veux un avenir ambitieux, il faut que je sois très bon d'ici la fin de saison, avec Montpellier. Si je suis mauvais jusqu'en fin de saison, je n'aurai pas des choses intéressantes. Donc il faut d'abord me focaliser sur moi, sur mon club, être performant. Et ensuite, peut-être que ça m'ouvrira des portes pour la saison prochaine.