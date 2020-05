Tests, entraînements, suivi médical : ce que le Montpellier Hérault envisage pour la reprise

Le MHSC met en place un protocole précis et rigoureux pour la reprise le 22 juin

Invité de 100% Paillade, ce lundi, le docteur René Raimondi du Montpellier Hérault a dévoilé le calendrier de reprise prévu pour le staff et les joueurs de Ligue 1 à partir du 22 juin prochain. Après plusieurs échanges entre l'équipe médicale et Michel Der Zakarian, entraîneur, il a été convenu qu'un "bilan médical serait fait le 22, avec les résultats le lendemain. Des tests seront effectués et chacun devra remplir un questionnaire médical, après avoir donné son consentement".

Par ailleurs, l'ensemble du groupe sera examiné quotidiennement. Tout le monde devra aussi revêtir la tenue d'entraînement, en arrivant au centre et pour pénétrer sur le terrain.

Pas d'entraînement collectif avant début juillet

Le MHSC débutera par des séances "individuelles, puis par petits groupes de deux ou trois". Ensuite, si aucun problème majeur ne se pose, les premiers "_entraînements collectifs auront lieu deux semaines après la reprise_, mais toujours sans contact" et en respectant l'ensemble des gestes barrières de rigueur.

Les joueurs testés régulièrement

Le club de Montpellier souhaite réaliser trois types de tests sur les joueurs, au moment de la reprise, afin de savoir s'ils sont ou ont été en contact avec le virus.

Test virologique (PCR) : afin de savoir si le virus est présent chez certains, qui seraient alors asymptomatiques, privés d'entraînement et placés en quatorzaine.

Test salivaire : qui fait son apparition et qui permet, rapidement, de détecter la présence éventuelle du virus.

Test Sérologique : afin de savoir si certains ont été porteurs du virus au cours des dernières semaines.

Ensuite, au delà du 22 juin et en raison du coût, la volonté serait de "refaire le PCR" une fois au moins, puis _des tests salivaires une fois par semaine_. Un test sérologique serait par ailleurs effectué tous les quinze jours.

Junior Sambia à la reprise "comme tout le monde"

Touché par la Covid-19, le jeune joueur ( 23 ans) de Montpellier Junior Sambia devrait effectuer son retour à Grammont le 22 juin. Le docteur René Raimondi l'a confirmé, ce lundi, dans notre émission, en donnant des nouvelles très rassurantes : "il va très bien, il est chez lui et fera normalement sa reprise avec tout le monde. C'est une excellente nouvelle pour lui."

Il sera cependant surveillé de près : "il faudra qu'on étudie son dossier médical pour bien comprendre ce qui lui est arrivé (...) Ce qui interpelle, c'est que vous ne rencontrerez aucun patient touché par la Covid-19 qui ne se plaigne pas, ensuite, de douleurs". Or, Junior Sambia ne présente, à ce jour, aucune séquelle de la maladie.

Rappelons que la LFP (Ligue de Football Professionnel) espère pouvoir lancer la saison 2020/2021 le weekend du 22 et 23 août prochain.