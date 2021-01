Ligue 1 : Montpellier joue déjà gros face à Nantes

Dans un mois de janvier crucial pour l'équipe et pour le club, le MHSC joue déjà gros face à Nantes, ce mercredi, en clôture de la phase aller en Ligue 1. Les pailladins doivent inverser la dynamique, eux qui restent sur quatre matchs sans victoire.

Michel Der Zakarian et son équipe doivent impérativement retrouver le chemin de la victoire contre Nantes

Neuvième de Ligue 1, légèrement décroché alors qu'il reste sur quatre matchs sans victoire en championnat, le MHSC reçoit Nantes, ce mercredi (21h), en clôture de la phase aller et pour son premier match à domicile de l'année. Une nouvelle contre performance pourrait être lourde de conséquences pour Michel Der Zakarian et ses hommes. Elle renforcerait en tous cas les nombreuses interrogations du moment autour de la formation pailladin, alors que Montpellier sera toujours privé de Téji Savanier et de Stéphy Mavididi.

Montpellier a-t-il les moyens de sa politique ?

Les joueurs l'ont voulu, ils se plaisent dans leur nouveau système (4-3-3), mais le fait est que la formation héraultaise ne parvient quasiment jamais à finir un match sans encaisser le moindre but. Ainsi, on se pose la question : le MHSC est-il taillé pour être séduisant et spectaculaire tout en étant solide ? En effet, Montpellier marque beaucoup (30 buts en 18 matchs), mais il encaisse aussi beaucoup trop de buts : quasiment deux par journée. C'est à se demander si le beau jeu n'est pas produit au détriment de la solidité.

Montpellier n'a toujours pas trouvé la solution pour défendre aussi bien qu'il attaque Copier

Michel Der Zakarian le confesse : il cherche encore le bon équilibre. Un équilibre qui n'est pas qu'une question de système, car les partenaires de Jonas Omlin n'avait pas non plus obtenu de clean-sheet lorsqu'ils jouaient à cinq derrière, en début de saison.

Le MHSC atteint-il ses limites ?

A Montpellier, certains parlent beaucoup d'Europe, mais cette ambition est-elle en adéquation avec la qualité globale de l'effectif ? Là aussi, la question peut se poser, car si le onze type est sans doute l'un des meilleurs du championnat, le visage du MHSC n'est plus du tout le même quand il lui manque un ou deux éléments.

MDZ reconnaît que son effectif est limité comparé aux grosses cylindrées Copier

C'est vrai notamment sur l'ensemble d'un match, lorsqu'il faut faire appel aux remplaçants, dont la qualité n'est pas la même que celles des plus grosses cylindrées du championnat et des concurrents pour les places européennes. On l'a vu à Marseille, où les absents se sont faits cruellement sentir : Pedro Mendes, Stephy Mavididi et Téji Savanier.

Malgré un effectif plus limité que les autres candidats à l'Europe, Daniel Congré y croit Copier

Ainsi, le MHSC n'a battu qu'une seule équipe de l'actuel Top six (Lyon), a perdu contre quatre d'entre elles (Paris, Lille, Rennes et Marseille) et a obtenu un point contre l'un de ses adversaires (Monaco). Autrement dit : quatre points sur 18 face à la concurrence.

Un mois de janvier risqué ?

Nous l'avons récemment interrogé, et Laurent Nicollin a été clair : si la dynamique sportive continue, le président fera ce qu'il faut malgré la crise financière pour ne pas vendre cet hiver. A contrario, si les résultats s'écroulent et si Montpellier ne bat pas Nantes, voire Monaco, prochainement, Laurent Nicollin pourrait être tenté de vendre Gaëtan Laborde en cas d'offre acceptable d'ici la fin du mois de janvier. Une vente éventuelle qui signifierait qu'il considère que les ambitions sont pliées.

Réaction de Michel Der Zakarian Copier

Par ailleurs, alors qu'il est en fin de contrat et qu'il n'a toujours pas entamé de discussion en vue d'une prolongation, Michel Der Zakarian pourrait jouer lui aussi son avenir sur ce mois de janvier. Si les résultats sont là et s'il retrouve une place dans ou proche du Top 5, le technicien se placerait en position favorable, s'il souhaite continuer et négocier.

Dans le cas contraire, ses dirigeants choisiraient peut-être d'en finir et d'écrire une nouvelle page, bien que jusque là les résultats de l'ancien coach nantais plaident pour lui. MDZ a en effet toujours placé le club dans les dix premiers depuis trois ans et pourrait même égaler son meilleur total de points à mi saison (30 en 2018-2019), en cas de victoire contre les canaris.