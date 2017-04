Ligue 1 : Montpellier lance sa mission maintien à Caen

Le ton est monté cette semaine au Montpellier Hérault. L’entraîneur Jean-Louis Gasset a tenu un "discours dur" face aux joueurs avant le déplacement à Caen ce samedi soir. Montpellier doit absolument ramener quelques chose de Normandie pour s'éloigner de la zone rouge.

Montpellier aborde une fin de championnat délicate. Il reste sept matches et le club héraultais se déplace sur la pelouse de Caen ce samedi soir, un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Le MHSC reste sur deux défaites consécutives.

"Opération maintien". C'est comme ça que Ryad Boudebouz qualifie le match face à Caen ce samedi soir. Le milieu de terrain du MHSC reconnait que la période est compliquée pour Montpellier : "il faut basculer du bon côté". "A nous, les joueurs, de trouver les solutions sur le terrain pour se donner de l'air et rester en Ligue 1. On a pas envie d'être la honte du club", ajoute Ryad Boudebouz.

Un mini championnat à 6

Le discours de l'entraîneur a changé cette semaine après la nouvelle défaite face à Toulouse (1-0) le week-end dernier. Le message de Jean-Louis Gasset a été plus musclé. "J'ai dis aux joueurs que si ça continuait comme ça, on y arriverait pas", explique Jean-Louis Gasset. L'entraîneur de Montpellier a bien préciser les ² aux joueurs : "j'ai affiché un classement de six équipes. Nous sommes en tête de ce classement pour l'instant. A nous d'y rester".

Le mini championnat évoqué par Jean-Louis Gasset (Capture d'écran LFP)

Le match à suivre dès 20h