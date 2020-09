Ligue 1 | Montpellier - Lyon : un choix cornélien pour Michel Der Zakarian

Confirmer face à Lyon, c'est la mission des footballeurs de Montpellier ! Les hommes de Michel Der Zakarian reçoivent l'Olympique Lyonnais, ce mardi (21h), trois jours après un premier succès probant contre Nice, à la Mosson. Et c'est avec le torse bombé et requinqués que Vitorino Hilton et ses partenaires vont accueillir leurs adversaires.

Mais alors que Montpellier a chassé les doutes, une question est apparue : Téji Savanier ou Florent Mollet ? Titulaire au poste de meneur de jeu en l'absence du premier (suspendu), samedi après-midi, l'enfant de la Cité Gély a livré une prestation remarquable et remarqués de tous. Ainsi, que va décider le technicien héraultais ? Continuer comme ça, quitte à laisser Florent Mollet sur le banc ? Ou bien remettre l'ancien messin dans le onze et faire reculer Téji Savanier devant la défense ?

Michel Der Zakarian n'a pas livré la réponse, mais a confirmé en conférence de presse tout le bien qu'il avait pensé de l'ancien nîmois, positionné juste derrière les attaquants.